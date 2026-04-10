Що насправді відбувається з доходами українців у 2026 році? Офіційна статистика показує зростання середньої зарплати, але чи означає це, що українці справді стали жити краще? У новому випуску розбираємо, чому цифри часто не відображають реальну картину, що викривляє середні показники, і чому навіть підвищення зарплат не завжди рятує від падіння купівельної спроможності.
10 квітня 2026, 18:05
Підвищення зарплат — обман? Хто заробляє більше, а кого вже з'їла інфляція (відео)
Окремо говоримо про інфляцію, подорожчання пального, енергетичний тиск, зростання цін на послуги та продукти. А ще — про дуже тривожний сигнал для економіки: нерівність доходів українців і фактичне зникнення сильного середнього класу. Хто реально виграв від зростання зарплат, а хто лише наздоганяє інфляцію або вже втрачає в реальних доходах?
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі