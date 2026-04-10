Долар подешевшав у п'ятницю на міжбанку, а євро зросло. Про це свідчать дані торгів.
10 квітня 2026, 17:33
Курс валют: банки, обмінники, НБУ
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 10 квітня
|
Закриття 10 квітня
|
Зміни
|
43,47/43,52
|
43,45/43,48
|
2/4
|
50,81/50,85
|
50,96/50,98
|
15/13
Офіційний курс: долар — 43,47 грн, євро — 50,80 грн.
Середній курс у банках: 43,25−43,75 грн/долар, 50,50−51,19 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,45−43,60, євро — 50,83−51,08 грн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі