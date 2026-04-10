Інфляція в США стрибнула до 3,3% через енергетичний шок

Річна інфляція в Сполучених Штатах за березень підскочила до 3,3%, що значно перевищує лютневий показник у 2,4%, але збігається з очікуваннями економістів. Головним каталізатором здорожчання стала криза на ринку пального, спровокована війною з Іраном та перебоями в судноплавстві. Про це повідомляє The Wall Street Journal 10 квітня.

Енергетичний шок у цифрах

Березневий звіт Міністерства праці США став першою реальною фіксацією того, як блокування Ормузької протоки вдарило по американській економіці. Вартість енергоносіїв злетіла на 12,5% у річному вимірі, що є драматичним прискоренням порівняно з мізерним зростанням на 0,5% у лютому. Зокрема, ціни на бензин підскочили на 18,9%, а мазут здорожчав одразу на 44,2%.

Економісти попереджають: навіть якщо протоку розблокують, ціни не повернуться до попередніх рівнів швидко. Компанії традиційно оперативно підвищують прайси для споживачів, але вкрай неохоче їх знижують. Нафта використовується у виробництві величезного спектру товарів (від косметики до спортінвентарю), а вищі транспортні витрати неминуче позначаться на вартості їжі та одягу. Головна економістка компанії Stifel Ліндсі П'єгза зазначила, що основний тягар цих переплат споживачі відчують «можливо, через місяць або два».

Базова інфляція та тиск сфери послуг

Показник базової інфляції (очищений від нестабільних цін на продукти та енергоносії, який економісти використовують для оцінки фундаментальних трендів) склав 2,6%. Це виявилося трохи нижчим за прогнозовані 2,7%, проте загального інфляційного тиску в країні не скасовує.

Паралельно тривожні сигнали надходять від бізнесу. Опитування Інституту управління постачанням (ISM) засвідчили, що компанії змушені платити постачальникам суттєво більше. Індекс цін у сфері послуг ISM за березень зріс на 7,7 відсоткового пункта — до 70,7, сягнувши максимуму з жовтня 2022 року. Це пряма загроза подальшого зростання споживчої інфляції, оскільки бізнес гарантовано перекладе ці нові витрати на кінцевих покупців.

Дилема Федеральної резервної системи

Регулятор опинився у складній ситуації: інфляція залишається вищою за цільові показники, тоді як ринок праці починає охолоджуватися. Посадовці ФРС побоюються, що занадто швидке пом'якшення монетарної політики та зниження ставок для підтримки зайнятості може закріпити інфляцію на високому рівні.

Голова ФРС Джером Пауелл прямо визнав нездатність регулятора впоратися з цінами у секторі послуг. За його словами, ситуація, коли інфляція послуг (без урахування житла) минулого року фактично тупцювала на місці, «розчаровує». Пауелл констатував: «Ми не бачимо там прогресу».

Чому це важливо

Березневі показники руйнують ілюзію швидкого приборкання інфляції у США. Геополітичні провали та нестабільність на Близькому Сході вже конвертувалися в прямі збитки для американських споживачів через 44-відсоткове здорожчання палива.

Водночас зізнання очільника ФРС у відсутності прогресу на ринку послуг свідчить про системну кризу монетарної політики США. Регулятор фактично втратив простір для маневру: зниження ставок розжене ціни ще більше, а утримання жорсткої політики доб'є ринок праці. У підсумку за нездатність влади втримати макроекономічний баланс і контролювати інфляційні апетити корпорацій традиційно розплачуватиметься середній клас, змушений купувати базові товари за завищеними прайсами.