Інфляція в США стрибнула до 3,3% через енергетичний шок

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 квітня 2026, 15:59

Інфляція в США стрибнула до 3,3% через енергетичний шок

Річна інфляція в Сполучених Штатах за березень підскочила до 3,3%, що значно перевищує лютневий показник у 2,4%, але збігається з очікуваннями економістів. Головним каталізатором здорожчання стала криза на ринку пального, спровокована війною з Іраном та перебоями в судноплавстві. Про це повідомляє The Wall Street Journal 10 квітня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Енергетичний шок у цифрах

Березневий звіт Міністерства праці США став першою реальною фіксацією того, як блокування Ормузької протоки вдарило по американській економіці. Вартість енергоносіїв злетіла на 12,5% у річному вимірі, що є драматичним прискоренням порівняно з мізерним зростанням на 0,5% у лютому. Зокрема, ціни на бензин підскочили на 18,9%, а мазут здорожчав одразу на 44,2%.

Економісти попереджають: навіть якщо протоку розблокують, ціни не повернуться до попередніх рівнів швидко. Компанії традиційно оперативно підвищують прайси для споживачів, але вкрай неохоче їх знижують. Нафта використовується у виробництві величезного спектру товарів (від косметики до спортінвентарю), а вищі транспортні витрати неминуче позначаться на вартості їжі та одягу. Головна економістка компанії Stifel Ліндсі П'єгза зазначила, що основний тягар цих переплат споживачі відчують «можливо, через місяць або два».

Базова інфляція та тиск сфери послуг

Показник базової інфляції (очищений від нестабільних цін на продукти та енергоносії, який економісти використовують для оцінки фундаментальних трендів) склав 2,6%. Це виявилося трохи нижчим за прогнозовані 2,7%, проте загального інфляційного тиску в країні не скасовує.

Паралельно тривожні сигнали надходять від бізнесу. Опитування Інституту управління постачанням (ISM) засвідчили, що компанії змушені платити постачальникам суттєво більше. Індекс цін у сфері послуг ISM за березень зріс на 7,7 відсоткового пункта — до 70,7, сягнувши максимуму з жовтня 2022 року. Це пряма загроза подальшого зростання споживчої інфляції, оскільки бізнес гарантовано перекладе ці нові витрати на кінцевих покупців.

Дилема Федеральної резервної системи

Регулятор опинився у складній ситуації: інфляція залишається вищою за цільові показники, тоді як ринок праці починає охолоджуватися. Посадовці ФРС побоюються, що занадто швидке пом'якшення монетарної політики та зниження ставок для підтримки зайнятості може закріпити інфляцію на високому рівні.

Голова ФРС Джером Пауелл прямо визнав нездатність регулятора впоратися з цінами у секторі послуг. За його словами, ситуація, коли інфляція послуг (без урахування житла) минулого року фактично тупцювала на місці, «розчаровує». Пауелл констатував: «Ми не бачимо там прогресу».

Чому це важливо

Березневі показники руйнують ілюзію швидкого приборкання інфляції у США. Геополітичні провали та нестабільність на Близькому Сході вже конвертувалися в прямі збитки для американських споживачів через 44-відсоткове здорожчання палива.

Водночас зізнання очільника ФРС у відсутності прогресу на ринку послуг свідчить про системну кризу монетарної політики США. Регулятор фактично втратив простір для маневру: зниження ставок розжене ціни ще більше, а утримання жорсткої політики доб'є ринок праці. У підсумку за нездатність влади втримати макроекономічний баланс і контролювати інфляційні апетити корпорацій традиційно розплачуватиметься середній клас, змушений купувати базові товари за завищеними прайсами.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
