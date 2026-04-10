Нацбанк встановив нові курси валют на понеділок, 13 квітня. Євро подорожчало на 11 копійок, а долар курс долара майже не змінився. Про це свідчать дані на сайті НБУ.
10 квітня 2026, 15:36
НБУ встановив курси валют на понеділок
► Підписуйтесь на телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Курс долара
На понеділок НБУ встановив такий курс долара: 43,46 грн. Це на 1 копійку менше, ніж у п'ятницю (43,47).
Історичний максимум долара: 44,16 (13.03.26).
Курс євро
Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 50,91 грн, що на 11 копійок більше, ніж у п'ятницю (50,80).
Історичний максимум євро: 51,26 (18.02.26).
Курс злотого
Офіційний курс польського злотого на понеділок: 12,00 грн (у п'ятницю курс був 11,94 грн).
Приєднуйтесь до multi. Мобільний додаток, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 19 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі