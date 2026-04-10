НБУ встановив курси валют на понеділок

Нацбанк встановив нові курси валют на понеділок, 13 квітня. Євро подорожчало на 11 копійок, а долар курс долара майже не змінився. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Курс долара

На понеділок НБУ встановив такий курс долара: 43,46 грн. Це на 1 копійку менше, ніж у п'ятницю (43,47).

Історичний максимум долара: 44,16 (13.03.​​​​​​26).

Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 50,91 грн, що на 11 копійок більше, ніж у п'ятницю (50,80).

Історичний максимум євро: 51,26 (18.02.26)​​​.

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на понеділок: 12,00 грн (у п'ятницю курс був 11,94 грн).

