Станом на п’ятницю, 10 квітня, ціни на українських автозаправних станціях демонструють незначне зниження. Більшість видів пального за добу втратили у вартості кілька копійок. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
10 квітня 2026, 15:22
Ціни на АЗС стабілізувалися: скільки коштує пальне 10 квітня
Середні ціни на пальне
- Бензин А-95 преміум залишається найдорожчою позицією серед бензинів — 76,56 грн/л (ціна не змінилася).
- Бензин А-95 подешевшав на 6 копійок і в середньому коштує 73,11 грн/л.
- Бензин А-92: вартість знизилася на 2 копійки до 67,34 грн/л.
- Дизель залишається найдорожчим видом пального на ринку. Його ціна становить 90,29 грн/л (-5 копійок).
- Автогаз подешевшав на 4 копійки, його середня ціна зафіксована на рівні 49,06 грн/л.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
