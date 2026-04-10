10 квітня 2026, 14:49

Державну митну службу очолив колишній співробітник НАБУ

Кабінет Міністрів України призначив Ореста Мандзія головою Державної митної служби. Про відповідне рішення повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Державну митну службу очолив колишній співробітник НАБУ
Фото: Орест Мандзій

Професійний шлях нового очільника

Орест Мандзій має значний досвід роботи в правоохоронній та антикорупційній сферах. З 2017 року він працював у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ), де очолював один із підрозділів.

Раніше обіймав посади в структурах МВС, зокрема працював у підрозділах із боротьби з економічними злочинами та незаконним обігом наркотиків.

Уродженець Львова, має вищу юридичну освіту та ступінь магістра за напрямом «Публічне управління та адміністрування».

«Очікуємо від нового керівника продовження реформи митної служби, формування сучасної, прозорої й ефективної митної системи, яка працює на забезпечення фінансової стійкості держави», — зазначила Свириденко.

Як проходив відбір

Призначення відбулося за результатами конкурсу. 27 березня спеціальна комісія визначила двох фіналістів, якими стали співробітники НАБУ Руслан Даменцов та Орест Мандзій.

Для забезпечення незалежності та неупередженості до складу конкурсної комісії входили троє українських представників та троє міжнародних експертів. Зрештою, Кабмін зупинив свій вибір на кандидатурі Мандзія.

Реформа митниці та призначення професійного керівництва є однією з ключових вимог міжнародних партнерів України для посилення контролю за державними доходами та боротьби з контрабандою.

Автор:
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

kadaad1988
10 квітня 2026, 15:02
Очередного дармоеда пристроили на жирную должность.
