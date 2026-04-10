Державну митну службу очолив колишній співробітник НАБУ

Професійний шлях нового очільника

Орест Мандзій має значний досвід роботи в правоохоронній та антикорупційній сферах. З 2017 року він працював у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ), де очолював один із підрозділів.

Раніше обіймав посади в структурах МВС, зокрема працював у підрозділах із боротьби з економічними злочинами та незаконним обігом наркотиків.

Уродженець Львова, має вищу юридичну освіту та ступінь магістра за напрямом «Публічне управління та адміністрування».

«Очікуємо від нового керівника продовження реформи митної служби, формування сучасної, прозорої й ефективної митної системи, яка працює на забезпечення фінансової стійкості держави», — зазначила Свириденко.

Як проходив відбір

Призначення відбулося за результатами конкурсу. 27 березня спеціальна комісія визначила двох фіналістів, якими стали співробітники НАБУ Руслан Даменцов та Орест Мандзій.

Для забезпечення незалежності та неупередженості до складу конкурсної комісії входили троє українських представників та троє міжнародних експертів. Зрештою, Кабмін зупинив свій вибір на кандидатурі Мандзія.

Реформа митниці та призначення професійного керівництва є однією з ключових вимог міжнародних партнерів України для посилення контролю за державними доходами та боротьби з контрабандою.