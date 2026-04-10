Японія офіційно визнала криптовалюти фінансовими інструментами

Уряд Японії ініціює фундаментальну зміну регуляторної політики на ринку цифрових активів, ухваливши законопроєкт про визнання віртуальних монет повноцінними фінансовими інструментами. Цей крок радикально посилює контроль за індустрією та запроваджує суворі кримінальні покарання за нелегальну діяльність. Про це повідомляє провідне японське фінансове видання Nikkei.

Новий статус та контроль за інсайдерами

Під час засідання Кабінету міністрів, що відбулося 10-го числа, урядовці затвердили проєкт змін до Закону про фінансові інструменти та біржі. Згідно з документом, криптовалюти вперше в історії країни підпадають під регулювання як фінансові продукти.

Оновлене законодавство впроваджує пряму заборону на інсайдерську торгівлю — укладання угод на основі ексклюзивної, ще не оприлюдненої інформації. Крім того, емітенти віртуальних монет (компанії чи проєкти, що випускають токени) відтепер будуть зобов'язані здійснювати розкриття фінансової та операційної інформації щонайменше раз на рік. Якщо парламент затвердить документ під час поточної сесії, нові правила набудуть чинності у 2027 фінансовому році.

Причини міграції нагляду та зміна статусу компаній

До цього моменту Агентство фінансових послуг (FSA) контролювало криптогалузь на базі Закону про платіжні послуги, оскільки цифрові активи розглядалися законодавцями виключно як засіб розрахунку. Перехід до нової, значно суворішої нормативної бази чиновники обґрунтовують тим, що на практиці криптовалюти використовуються населенням здебільшого для інвестування та спекуляцій.

Контекст

Переведення криптовалют у статус фінансових інструментів безпосередньо пов'язане із ширшою податковою реформою в Японії, запланованою на 2026 рік. Історично доходи від криптовалют оподатковувалися там як «інші доходи» за прогресивною шкалою, яка могла сягати 55%. Новий статус (як фінансового продукту) дозволить уряду знизити цю ставку до фіксованих 20%, зрівнявши крипторинок із традиційними акціями та облігаціями. Окрім того, законодавчі зміни щодо Закону про фінансові інструменти є необхідним юридичним фундаментом для легалізації в країні криптовалютних біржових фондів (ETF), запуск яких регулятор розглядає ближче до 2028 року.