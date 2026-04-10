Кожен сьомий ФОП в Україні створює робочі місця: де працює найбільше найманих працівників

За підсумками 2025 року, понад 817 тисяч українців були офіційно працевлаштовані у фізичних осіб-підприємців. Загалом робочі місця створює кожен сьомий ФОП у країні. Про це повідомляє «Опендатабот» із посиланням на дані Державної податкової служби.