За підсумками 2025 року, понад 817 тисяч українців були офіційно працевлаштовані у фізичних осіб-підприємців. Загалом робочі місця створює кожен сьомий ФОП у країні. Про це повідомляє «Опендатабот» із посиланням на дані Державної податкової служби.
10 квітня 2026, 13:57
Кожен сьомий ФОП в Україні створює робочі місця: де працює найбільше найманих працівників
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Ключові цифри за 2025 рік:
- 302 260 ФОПів мають найманих працівників.
- 14% від загальної кількості підприємців забезпечують роботою не лише себе, а й інших.
- У середньому на одного такого підприємця припадає 3 співробітники.
- Загалом ФОПи забезпечують роботою 2,9 млн українців: 2,1 млн самозайнятих осіб та 817 тисяч найманого персоналу.
Регіональні лідери
Ситуація з підприємницькою активністю розподілилася між ключовими регіонами країни.
Найбільша кількість ФОПів-роботодавців:
- Дніпропетровщина — 27 491 підприємець.
- Львівщина — 27 275 підприємців.
- Київ — 25 782 підприємці.
Водночас за кількістю саме найманих працівників лідирує Львівщина (74 648 осіб), дещо випереджаючи Дніпропетровську область (71 983) та столицю (70 272).
Де бізнес зростає найшвидше?
Аналітики зафіксували значний приріст кількості ФОПів, які наймають персонал, у західних та центральних регіонах. Найвищу динаміку продемонстрували:
- Рівненська область (+22%);
- Київська область (+20%);
- Волинська область (+19%);
- Чернівецька область (+18%);
- Івано-Франківська область (+16%).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі