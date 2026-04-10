10 квітня 2026, 8:01

Місцеві бюджети зросли на 16%: Мінфін підбив підсумки доходів за I квартал 2026 року

Протягом січня-березня 2026 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 139,6 млрд грн. Це на 19,5 млрд грн (або на 16,3%) більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Звідки надходять кошти?

Основним драйвером наповнення бюджетів громад залишаються податки з доходів громадян та малого бізнесу. Структура доходів (без урахування трансфертів) виглядає так:

  • 75,9 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
  • 21,8 млрд грн — єдиний податок;
  • 11,6 млрд грн — плата за землю;
  • 11,1 млрд грн — податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;
  • 10,4 млрд грн — акцизний податок;
  • 2,9 млрд грн — податок на нерухоме майно.

Регіони-лідери

Найбільший приріст доходів спостерігається у західних та центральних областях:

  • Київська (+27,4%),
  • Закарпатська (+26,3%),
  • Волинська (+25,5%),
  • Івано-Франківська (+22,6%),
  • Тернопільська (22,5%),
  • Вінницька (21,8%),
  • Житомирська (+21,7%),
  • Рівненська (+21,7%),
  • Хмельницька (+21,2%),
  • Львівська (+21,2%),
  • Чернівецька (21,0%).

Збільшення доходів у цих областях пов’язано, зокрема, з тим, що до них перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими рф.

Натомість найскладніша ситуація з наповненням скарбниць залишається в областях, де тривають активні бойові дії або є тимчасово окуповані території — зокрема у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Новини по темі
Всі новини
