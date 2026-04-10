Протягом січня-березня 2026 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 139,6 млрд грн. Це на 19,5 млрд грн (або на 16,3%) більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Місцеві бюджети зросли на 16%: Мінфін підбив підсумки доходів за I квартал 2026 року
Звідки надходять кошти?
Основним драйвером наповнення бюджетів громад залишаються податки з доходів громадян та малого бізнесу. Структура доходів (без урахування трансфертів) виглядає так:
- 75,9 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
- 21,8 млрд грн — єдиний податок;
- 11,6 млрд грн — плата за землю;
- 11,1 млрд грн — податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;
- 10,4 млрд грн — акцизний податок;
- 2,9 млрд грн — податок на нерухоме майно.
Регіони-лідери
Найбільший приріст доходів спостерігається у західних та центральних областях:
- Київська (+27,4%),
- Закарпатська (+26,3%),
- Волинська (+25,5%),
- Івано-Франківська (+22,6%),
- Тернопільська (22,5%),
- Вінницька (21,8%),
- Житомирська (+21,7%),
- Рівненська (+21,7%),
- Хмельницька (+21,2%),
- Львівська (+21,2%),
- Чернівецька (21,0%).
Збільшення доходів у цих областях пов’язано, зокрема, з тим, що до них перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими рф.
Натомість найскладніша ситуація з наповненням скарбниць залишається в областях, де тривають активні бойові дії або є тимчасово окуповані території — зокрема у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях.
