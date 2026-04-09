До закриття міжбанку в четвер, 9 квітня, курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу, євро подорожчало на 13 копійок у купівлі та на 16 копійок у продажу.
9 квітня 2026, 17:37
Долар та євро подорожчали на міжбанку
|
Відкриття 9 квітня
|
Закриття 9 квітня
|
Зміни
|
43,42/43,45
|
43,47/43,52
|
5/7
|
50,66/50,68
|
50,79/50,84
|
13/16
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,24−43,72 грн. Євро купують за 50,40 грн., а продають за 51,13 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,50−43,60, євро — 50,70−50,90 грн.
Джерело: Мінфін
