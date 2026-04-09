НБУ встановив курси валют на середу: долар подорожчав на 9 копійок

Національний банк встановив нові курси валют на п’ятницю, 10 квітня. Долар подорожчав на 9 копійок, а євро — на 4 копійки. Про це свідчать дані на сайті регулятора.
9 квітня 2026, 16:01
Курс долара
На п’ятницю НБУ встановив курс долара на рівні 43,47 грн. Це на 9 копійок більше, ніж у четвер (43,38 грн).
Історичний максимум долара: 44,16 грн (13.03.26).
Курс євро
Водночас курс євро на п’ятницю встановлений на позначці — 50,80 грн, що на 4 копійки більше, ніж у четвер (50,76 грн).
Історичний максимум євро: 51,26 грн (18.02.26).
Джерело: Мінфін
