Канадський долар оновив двотижневий максимум після новин про перемир’я

Канадський долар зміцнився до найвищого рівня майже за два тижні відносно долара США на тлі покращення настроїв інвесторів після припинення вогню між США та Іраном. Про це повідомляє агенція Reuters .

Зміцнення долара

«У середу канадський долар зміцнився майже до двотижневого максимуму відносно свого американського колеги, оскільки угода про припинення вогню між США та Іраном покращила настрої інвесторів», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, курс канадського долара зріс на 0,3% — до 1,3850 за долар США (72,20 американського цента), досягнувши внутрішньоденного максимуму з 26 березня на рівні 1,3825. Водночас індекс долара США різко знизився щодо кошика основних валют.

На тлі новин про перемир’я основні індекси Уолл-стріт наблизилися до місячних максимумів, тоді як ціна на нафту впала на 16% — до 94,85 долара за барель.