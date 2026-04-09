9 квітня 2026, 12:55

Мільйони на «крипто-дрейнерах»: в Україні викрили масштабну шахрайську схему

Правоохоронці знешкодили організовану групу зловмисників, які через мережу шкідливих вебресурсів викрадали криптовалюту в українців. Шахраї використовували високотехнологічні методи обману, що дозволяло їм автоматично списувати активи з гаманців потерпілих. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Як працювала схема

Зловмисники знаходили своїх жертв у тематичних Telegram-спільнотах, пропонуючи «професійний супровід» у торгівлі цифровими активами. Користувачам надсилали посилання на фейкові торгові платформи, які візуально копіювали легітимні ресурси.

Головною небезпекою цих сайтів були вбудовані «крипто-дрейнери» (скрипти для автоматичного виведення коштів). Як тільки користувач підключав свій гаманець до такого ресурсу, він фактично надавав шахраям повний доступ до своїх активів. Це дозволяло злочинцям миттєво списувати кошти без будь-якого додаткового підтвердження з боку власника.

Масштаби збитків:

  • В одному із задокументованих випадків фігуранти викрали понад 95 тисяч USDT (близько 4 млн грн).
  • Ще в одному епізоді було зафіксовано крадіжку понад 1 000 USDT.

Слідчі встановили, що вкрадену криптовалюту зловмисники «відмивали» через складну мережу транзакцій: переказували між гаманцями, конвертували у готівку та змінювали форму активів, щоб приховати їхнє походження.

Обшуки

Правоохоронці провели 20 одночасних обшуків в офісах та помешканнях учасників групи. Було вилучено:

  • комп’ютерну техніку та мобільні телефони;
  • готівку;
  • чорнову документацію, що підтверджує злочинну діяльність.

Чотирьом учасникам групи, включно зі співорганізатором, повідомлено про підозру за двома статтями КК України:

  • Ч. 5 ст. 190 — шахрайство в особливо великих розмірах.
  • Ч. 3 ст. 209 — легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про їх тримання під вартою.

