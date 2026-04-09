Курс на четвер: євро в банках зростає, а долар дешевшає

У четверг, 9 квітня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 6 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро додало 15 копійок у купівлі та 12 копійок у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах додав 1 копійку у купівлі та не змінився у продажу. Євро не змінилося у купівлі та у продажу

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,20−43,73 грн. Євро купують за 50,40 грн, а продають за 51,16 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,44−43,55, євро — 50,65−50,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,42−43,45 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,66−50,68 грн/євро.

