У четверг, 9 квітня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 6 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро додало 15 копійок у купівлі та 12 копійок у продажу.
9 квітня 2026, 10:25
Курс на четвер: євро в банках зростає, а долар дешевшає
► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінних пунктах додав 1 копійку у купівлі та не змінився у продажу. Євро не змінилося у купівлі та у продажу
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,20−43,73 грн. Євро купують за 50,40 грн, а продають за 51,16 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,44−43,55, євро — 50,65−50,90 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 43,42−43,45 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,66−50,68 грн/євро.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі