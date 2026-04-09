9 квітня 2026, 9:42

СЕО Укрпошти пропонує запровадити обов’язкове декларування доходів всіх українців

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський виступає проти відкритих електронних декларацій чиновників і пропонує запровадити обов’язкове декларування доходів всіх українців. Про це він написав у Фейсбуці.

Ігор Смілянський

«Вже бачили „зраду“, що Смілянський захищає корупціонерів і виступає проти відкритих декларацій? Виступає. Зараз ще й поянить, чому», — написав він.

Позиція Смілянського

«Я не лише проти цього ексгібіціонізму з відкритими деклараціями, від яких, крім купи постів у соцмережах і розмов на лавочці «А ти знаєш, скільки Зеленський заробляє? Менше за нашого слюсаря Васю», користі нуль. Я також проти довічного ПЕПства. Бо для боротьби з корупцією що перше, що друге — як із цапа молока.

А іще я виступаю за 100% заповнення закритих декларацій усіма громадянами України. Бо чиновник, який украв 10 мільйонів гривень, і бізнесмен, який недоплатив до бюджету 10 мільйонів податків, мають однаковий вплив на нестачу грошей для підвищення зарплат військовим.

Чомусь за перше в нас усі грантоотримувачі готові померти в боротьбі, а про друге ніхто навіть рота не відкриває, бо тоді ж доведеться чесно платити податки всім, а не лише чиновникам", — написав очільник Укрпошти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 19

Strain
Strain
9 квітня 2026, 9:51
Да да да. Знаем мы как это работает у «соседа». Когда там скрывают не только декларации, но и имущественные реестры, что бы не дай бог не сняли расследование что у главы укрпочты есть дворцы=)
Перший Потужний
Перший Потужний
9 квітня 2026, 10:14
Думаю могли б ми тоді виявити, наскільки насправді багато грошей в України ще є, для того щоб все це націоналізувати, продати і направити на ЗСУ, щоб навіть донати не потрібні були)) але, так посадовцям і депутатам нецікаво, бо коханка депутата на Мальдіви чи в Монако сама себе не повезе))
Moonlighter
Moonlighter
9 квітня 2026, 10:05
В нормальній компанії людину, яка не демонструє результатів зазвичай звільняють через 6−12 місяців. Смілянський сидить 10 років і просто намагається наздогнати Нову пошту, буквально копіюючи її модель.

Смілянський очолює збиткову компанію і сидить на наших податках. І цей пацюк ще буде щось нам розповідати?
Перший Потужний
Перший Потужний
9 квітня 2026, 10:09
#
Міг би коротше сказати — смілянський отримує мільйон гривень офіційної зарплати в місяць)

Цього було б достатньо, щоб зрозуміти все що треба про збитковість укрпошти (бо всі в курсі яка це хрінь) і корупційну складову посадовців котрі по ляму отримують зп.
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
9 квітня 2026, 11:15
#
Я б поспорив, Укрпошта точно має прогрес, років 10 тому нею було користуватись взагалі неможливо. На рахунок наздогнати НП — різниця в тому, що вона приватна, де хоче — там і працює, а не хоче — то не працює. Нетипових функцій не має, пенсії не розносить, масштабується ФОП-ами по франшизі і тд
Перший Потужний
Перший Потужний
9 квітня 2026, 10:06
#
@СЕО Укрпошти пропонує запровадити обов’язкове декларування доходів всіх українців

СЕО Укрпошти пан смілянський отримує мільйон гривень зарплати офіційної на місяць, при тому що в Укрпошті кадровий голод і багато працівників йдуть з Укрпошти через низькі зарплати, плюс буквально на днях була новина про те, що СЕО Укрпошти пан смілянський, виступає проти того, щоб відкривати інформацію в деклараціях про адреси і місцезнаходження майна посадовців України, бо на його думку, можуть прийти військові яким може не сподобатися наявність великої кількості майна в посадовців і може спрацювати бажання «справедливості», але тут він хоче щоб інші люди показували свої декларації, якось неоднозначно виходить, хоча ні, все однозначно, для контролю над холопами ви подавайте все і показує що там у вас є, а ми вам нічого показувати не будемо, бо раптом вам не сподобається скільки всього ми у вас накрали))

https://expert.in.ua/polityka/zahyst-vid-gugla-smilyanskyj-poyasnyv-chomu-chynovnyky-mayut-pryhovuvaty-mistsya-prozhyvannya/

«Генеральний директор „Укрпошти“ Ігор Смілянський виступив із резонансною заявою проти публічного відкриття декларацій для посадовців державного сектору. Топменеджер переконаний, що надмірна прозорість щодо статків та адрес проживання чиновників може нести загрозу їхній безпеці,» ©
roman731
roman731
9 квітня 2026, 10:11
#
Ну логично же! Если не открывать декларации чиновников, то надо это компенсировать декларациями остальных граждан.

Тем более что по сумме одно и другое примерно, видимо, одинаково. Но если деклараций граждан не хватит, то пан ещё идейки подгонит.
Перший Потужний
Перший Потужний
9 квітня 2026, 10:13
#
@А іще я виступаю за 100% заповнення закритих декларацій усіма громадянами України. Бо чиновник, який украв 10 мільйонів гривень, і бізнесмен, який недоплатив до бюджету 10 мільйонів податків, мають однаковий вплив на нестачу грошей для підвищення зарплат військовим.
Чомусь за перше в нас усі грантоотримувачі готові померти в боротьбі, а про друге ніхто навіть рота не відкриває, бо тоді ж доведеться чесно платити податки всім, а не лише чиновникам", — написав очільник Укрпошти.


Бо бізнесмен як мінімум ці гроші сам заробляє на своїй компанії, це не тупе кнопкодавство у верховній зраді України, а чиновник нахабно краде в народу котрому мав служити, просто розпилюючи бюджет з податків і зборів на державних тендерах.

Теж саме стосується всіх прикормлених посадовців у держструктурах, типу смілянського, ну бо укрпошта не може закритися через банкрутство, бо держава буде туди бабло громадян (податки і збори) вливати, а от бізнесмен в приватному бізнесі не може собі дозволити по ляму витягувати із збиткового бізнесу, бо державі на нього байдуже, ну і бізнес реальний (а не державний) так не працює.

Тільки лопух смілянський цього не розуміє, бо в нього мізків немає.
Перший Потужний
Перший Потужний
9 квітня 2026, 10:14
#
Смілянський чорт.
financialGenius
financialGenius
9 квітня 2026, 10:23
#
Типичный ченуш … еще и с паспортом сша …
zevs1
zevs1
9 квітня 2026, 10:25
#
Смелянского давно пора уволить или посадить за то что Укрпочта показывает отрицательный результат,а он как руководитель получил необоснованно высокий уровень заработной платы
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
9 квітня 2026, 11:15
#
Популізм.
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
9 квітня 2026, 10:26
#
Як завжди — ініціатива може й непогана, а виконання — повне лайно. Для чого мені ходити бумажки заповняти, податкова вже має всі мої доходи. Жучити будуть Миколу, який відкладав за 5 років на авто, а не Колю Катлєту чи Пуделя, в якого «мама любіт скорость».
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
9 квітня 2026, 10:35
#
Ці, простигосподи, сео зеленського ще трохи попрацюють, і нікому вже буде декларуватись.
Qwerty1999
Qwerty1999
9 квітня 2026, 11:18
#
Трохи фактів.

Чистий прибуток АТ «УКРПОШТА» за 2025 рік становить 1 997 285 000 грн.

Смілянський отримує з/п у середньому 970 тис грн на місяць
(до оподаткування) згідно контракту з КМУ.

Якщо хтось вважає, що він здатен керувати Укрпоштою краще за Смілянського
та ще й за меньшу зарплату, наприклад, за 10 мінімальних з/п на місяць — можете
подавати свої резюме до голови КМУ, звісно, що з пропозиціями покращення
роботи державного оператора поштового зв’язку.
AllexL
AllexL
9 квітня 2026, 11:29
#
Тссс, не заважай гнати лівацьку хвилю — всі повинні отримувати «як листоноша» та генерувати трильонний прибуток
Moonlighter
Moonlighter
9 квітня 2026, 11:47
#
1й квартал — майже 204 млн збитку
2й квартал — майже 312 млн збитку
3й квартал — майже 152 млн збитку

У четвертому кварталі 2025 року «Укрпошта» отримала чистий прибуток у розмірі 257,9 млн грн, що на 69,2% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Зростання прибутку забезпечене, зокрема, додатковим доходом від продажу майна підприємства у сумі 168 млн грн.

Звідки цифра 1 997 285 000 грн?
vt313
vt313
9 квітня 2026, 12:06
#
Https://opendatabot.ua/c/21560045
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
9 квітня 2026, 11:58
#
У кожно у голові своє бачення до доходів топових «начальників», особливо у нашій країні, де молодь має більш «капіталістичне» мислення, а пенсіонери майже завжди «соціалістичне», люди від 30 до 65 років мають дуже різні бачення, бо жили молоді роки за часів переходу від однієї системи до іншої. У Смілянського співвідношення приблизно 1 : 100, між головою і рядовим працівником компанії. Для молоді мабуть це адекватно, для людини якій зараз 75 років, яка прожила молодість при СРСР, де всі мали зарплати які відрізнялися максиму у 5 разів між «начальниками» і рядовими робітниками, це повна неадекватність. У сучасному світі капіталізму теж все по-різному, в США наприклад пропорцією 1 : 300 нікого не здивувати, а от в Австралії 1 : 30 вже буде неадекватно і обурливо майже для всіх. Де і як привильно, залежить тільки від самого суспільства, а у нас воно значно складніше ніж в США чи Австралії у плані сприйняття фінансових аспектів життя людини
