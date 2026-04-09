@СЕО Укрпошти пропонує запровадити обов’язкове декларування доходів всіх українців

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський виступає проти відкритих електронних декларацій чиновників і пропонує запровадити обов’язкове декларування доходів всіх українців. Про це він написав у Фейсбуці.
«Вже бачили „зраду“, що Смілянський захищає корупціонерів і виступає проти відкритих декларацій? Виступає. Зараз ще й поянить, чому», — написав він.
Позиція Смілянського
«Я не лише проти цього ексгібіціонізму з відкритими деклараціями, від яких, крім купи постів у соцмережах і розмов на лавочці «А ти знаєш, скільки Зеленський заробляє? Менше за нашого слюсаря Васю», користі нуль. Я також проти довічного ПЕПства. Бо для боротьби з корупцією що перше, що друге — як із цапа молока.
А іще я виступаю за 100% заповнення закритих декларацій усіма громадянами України. Бо чиновник, який украв 10 мільйонів гривень, і бізнесмен, який недоплатив до бюджету 10 мільйонів податків, мають однаковий вплив на нестачу грошей для підвищення зарплат військовим.
Чомусь за перше в нас усі грантоотримувачі готові померти в боротьбі, а про друге ніхто навіть рота не відкриває, бо тоді ж доведеться чесно платити податки всім, а не лише чиновникам", — написав очільник Укрпошти.
Коментарі
Смілянський очолює збиткову компанію і сидить на наших податках. І цей пацюк ще буде щось нам розповідати?
Цього було б достатньо, щоб зрозуміти все що треба про збитковість укрпошти (бо всі в курсі яка це хрінь) і корупційну складову посадовців котрі по ляму отримують зп.
СЕО Укрпошти пан смілянський отримує мільйон гривень зарплати офіційної на місяць, при тому що в Укрпошті кадровий голод і багато працівників йдуть з Укрпошти через низькі зарплати, плюс буквально на днях була новина про те, що СЕО Укрпошти пан смілянський, виступає проти того, щоб відкривати інформацію в деклараціях про адреси і місцезнаходження майна посадовців України, бо на його думку, можуть прийти військові яким може не сподобатися наявність великої кількості майна в посадовців і може спрацювати бажання «справедливості», але тут він хоче щоб інші люди показували свої декларації, якось неоднозначно виходить, хоча ні, все однозначно, для контролю над холопами ви подавайте все і показує що там у вас є, а ми вам нічого показувати не будемо, бо раптом вам не сподобається скільки всього ми у вас накрали))
«Генеральний директор „Укрпошти“ Ігор Смілянський виступив із резонансною заявою проти публічного відкриття декларацій для посадовців державного сектору. Топменеджер переконаний, що надмірна прозорість щодо статків та адрес проживання чиновників може нести загрозу їхній безпеці,» ©
Тем более что по сумме одно и другое примерно, видимо, одинаково. Но если деклараций граждан не хватит, то пан ещё идейки подгонит.
Бо бізнесмен як мінімум ці гроші сам заробляє на своїй компанії, це не тупе кнопкодавство у верховній зраді України, а чиновник нахабно краде в народу котрому мав служити, просто розпилюючи бюджет з податків і зборів на державних тендерах.
Теж саме стосується всіх прикормлених посадовців у держструктурах, типу смілянського, ну бо укрпошта не може закритися через банкрутство, бо держава буде туди бабло громадян (податки і збори) вливати, а от бізнесмен в приватному бізнесі не може собі дозволити по ляму витягувати із збиткового бізнесу, бо державі на нього байдуже, ну і бізнес реальний (а не державний) так не працює.
Тільки лопух смілянський цього не розуміє, бо в нього мізків немає.
Чистий прибуток АТ «УКРПОШТА» за 2025 рік становить 1 997 285 000 грн.
Смілянський отримує з/п у середньому 970 тис грн на місяць
(до оподаткування) згідно контракту з КМУ.
Якщо хтось вважає, що він здатен керувати Укрпоштою краще за Смілянського
та ще й за меньшу зарплату, наприклад, за 10 мінімальних з/п на місяць — можете
подавати свої резюме до голови КМУ, звісно, що з пропозиціями покращення
роботи державного оператора поштового зв’язку.
2й квартал — майже 312 млн збитку
3й квартал — майже 152 млн збитку
У четвертому кварталі 2025 року «Укрпошта» отримала чистий прибуток у розмірі 257,9 млн грн, що на 69,2% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Зростання прибутку забезпечене, зокрема, додатковим доходом від продажу майна підприємства у сумі 168 млн грн.
Звідки цифра 1 997 285 000 грн?