@СЕО Укрпошти пропонує запровадити обов’язкове декларування доходів всіх українців

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський виступає проти відкритих електронних декларацій чиновників і пропонує запровадити обов’язкове декларування доходів всіх українців. Про це він написав у Фейсбуці.

«Вже бачили „зраду“, що Смілянський захищає корупціонерів і виступає проти відкритих декларацій? Виступає. Зараз ще й поянить, чому», — написав він.

Позиція Смілянського

«Я не лише проти цього ексгібіціонізму з відкритими деклараціями, від яких, крім купи постів у соцмережах і розмов на лавочці «А ти знаєш, скільки Зеленський заробляє? Менше за нашого слюсаря Васю», користі нуль. Я також проти довічного ПЕПства. Бо для боротьби з корупцією що перше, що друге — як із цапа молока.

А іще я виступаю за 100% заповнення закритих декларацій усіма громадянами України. Бо чиновник, який украв 10 мільйонів гривень, і бізнесмен, який недоплатив до бюджету 10 мільйонів податків, мають однаковий вплив на нестачу грошей для підвищення зарплат військовим.

Чомусь за перше в нас усі грантоотримувачі готові померти в боротьбі, а про друге ніхто навіть рота не відкриває, бо тоді ж доведеться чесно платити податки всім, а не лише чиновникам", — написав очільник Укрпошти.