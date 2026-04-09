Що буде з курсом долара та євро в Україні з 9 по 15 квітня 2026 року?
9 квітня 2026, 10:02
Що з доларом та євро? Як геополітика і нафта змінюють ринок (відео)
У новому випуску розбираємо ключові фактори, які тиснутимуть на валютний ринок: загострення або деескалацію війни на Близькому Сході, ціни на нафту Brent, реакцію золота, поведінку пари євро/долар.
Якщо напруга навколо Ірану, США та Ізраїлю зростатиме, це може різко змінити настрій світових ринків і додати тиску на український валютний ринок.
Також говоримо про внутрішні чинники: інтервенції НБУ, скорочення міжнародних резервів, попит на валюту з боку енергетичних компаній, оборонного сектору, імпортерів, а також вплив переговорів з МВФ і міжнародними партнерами.
Розберемо, чому перед Великоднем готівковий ринок може отримати додаткову підтримку, і в яких коридорах можуть перебувати долар та євро на міжбанку і в касах банків та обмінників.
Джерело: Мінфін
