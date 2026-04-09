Індекс Дубаю зріс на рекордні 8,5% на тлі новин про перемир'я

Фондовий індекс Дубаю 8 квітня перевищив оцінку у 5862 пункти; таким чином, максимальне зростання склало 8,5% — це рекордний результат із грудня 2014 року. На закритті ці показники знизилися до 5777 пунктів і зростання в 6,9%, випливає з даних Bloomberg.