Фондовий індекс Дубаю 8 квітня перевищив оцінку у 5862 пункти; таким чином, максимальне зростання склало 8,5% — це рекордний результат із грудня 2014 року. На закритті ці показники знизилися до 5777 пунктів і зростання в 6,9%, випливає з даних Bloomberg.
9 квітня 2026, 9:16
Індекс Дубаю зріс на рекордні 8,5% на тлі новин про перемир'я
Як змінився індекс
За даними Reuters, індекс фондової біржі Абу-Дабі максимально зріс на 4,9% — це рекордний показник за останні шість років.
Також зросли фондові індекси інших близькосхідних держав: Катару, Саудівській Аравії, Кувейту, Бахрейну.
Таке різке зростання у відсотковому співвідношенні було викликане оголошенням про двотижневе припинення вогню між Іраном та США. Упродовж кількох днів до укладення угоди тривала ескалація конфлікту, включаючи удари по території ОАЕ.
Джерело: Мінфін
