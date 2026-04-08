Понад $580 млн операцій валютної лібералізації припало на «позиковий» ліміт — НБУ

Перші етапи стимулюючої валютної лібералізації продемонстрували високий запит бізнесу на розрахунки із зовнішніми контрагентами. За даними Національного банку, загальний обсяг проведених операцій перевищив $600 млн, причому левова частка коштів була спрямована на обслуговування боргів. Про це повідомили у пресслужбі НБУ у відповідь на запит агентства «Інтерфакс-Україна».

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Позиковий ліміт — у пріоритеті

Найбільш затребуваним інструментом виявився так званий «позиковий» ліміт. На нього припало понад $580 млн. Ці кошти компанії використали для погашення «старих» зовнішніх кредитів перед нерезидентами. У центробанку зазначають, що цією можливістю активно користуються як великі корпорації, так і представники малого бізнесу.

Інвестиції та «вільний запас»

Напрям «інвестиційного» ліміту наразі демонструє помірну динаміку. Обсяг уже здійснених переказів становить $25 млн.

Водночас залишається вільний ресурс обсягом понад $250 млн. Це кошти, які надійшли до капіталу українських підприємств з початку лібералізації, але ще не були виведені за кордон.

Питання донатів

Щодо операцій у межах «донатного» ліміту, точну суму визначити складно. Це пов'язано з тим, що рахунок для потреб ЗСУ поповнюється безперервно, зокрема й юридичними особами. Повну інформацію про те, як саме меценати використовують можливість проведення окремих валютних операцій, мають безпосередньо обслуговуючі банки.