Чи була змова на ринку пального — АМКУ дав відповідь

Антимонопольний комітет проаналізував стрімкий ріст цін на паливо та не виявив доказів змови ключових учасників ринку. Про це заявив глава АМКУ Павло Кириленко під час виступу у Верховній Раді.

Що кажуть в АМКУ

«Усі без виключення оператори АЗС зазначають, що їх продажі й відповідно їх рентабельність відчутно знизились, тому вони самі зацікавлені, та готові знизити ціни», — заявив Кириленко.

За його словами, в цілому, останнім часом було зафіксовано зростання обсягу попиту та скорочення обсягу пропозиції на бензин та дизель. Також важливі фактичне збільшення вартості нафтопродуктів та прогноз подальшого зростання собівартості.

«Наразі Антимонопольним комітетом на підставі вже отриманих даних станом на сьогодні не зафіксовано доказів змови учасників ринку щодо підвищення цін», — додав глава АМКУ.

Серед інших факторів, що сприяли росту цін на АЗС — це зростання логістичних витрат і митних платежів, а також коливання курсу валют.

Водночас він наголосив, що ринок пального в Україні є нерегульованим, а ціни формуються ринковим шляхом, але у разі виявлення порушень у майбутньому комітет застосує відповідні заходи.

Як писав «Мінфін», в Україні очікується зниження цін на пальне на тлі падіння світових котирувань нафти та нафтопродуктів. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за підсумками зустрічі з Головою правління НАК «Нафтогаз України», під час якої обговорили поточну ситуацію на глобальних енергетичних ринках.