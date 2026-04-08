Ціни на пальне підуть донизу: держава очікує реакції ринку слідом за «Укрнафтою»

В Україні очікується зниження цін на пальне на тлі падіння світових котирувань нафти та нафтопродуктів. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за підсумками зустрічі з Головою правління НАК «Нафтогаз України», під час якої обговорили поточну ситуацію на глобальних енергетичних ринках.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Коли очікувати зниження

За її словами, наразі фіксується зниження цін на нафту на ключових міжнародних біржах. Така динаміка має безпосередньо відображатися на вартості пального на внутрішньому ринку України.

«Першою на зміну кон’юнктури вже відреагувала державна мережа АЗК „Укрнафта“, яка розпочала поступове зниження цін. У разі збереження нинішнього тренду на світових ринках очікується більш відчутне здешевлення пального», — написала Свириденко.

За її словами, влада розраховує на аналогічні кроки з боку інших учасників ринку. Підкреслюється, що ціни на АЗС мають формуватися відповідно до актуальної ринкової ситуації, без затримок у реакції на зміну вартості ресурсу.

Окремо зазначається, що ситуація з забезпеченням паливом залишається стабільною. У березні в Україні було зафіксовано рекордні за останні п’ять років обсяги постачання пального. За прогнозами, така ж динаміка збережеться і в квітні, що додатково сприятиме стабільності ринку та потенційному зниженню цін.