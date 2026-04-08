На українських АЗС спостерігається подальше зростання вартості всіх видів пального. При цьому найбільше додав у ціні дизель. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
8 квітня 2026, 15:56
Пальне продовжує дорожчати: дизель закріпився вище 90 грн, автогаз поступово наближається до 50 грн
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Ціни на пальне
- Дизельне пальне залишається лідером за рівнем цінового тиску на економіку. За добу літр дизеля подорожчав ще на 39 копійок і тепер коштує в середньому 90,51 грн.
- Бензин А-95 преміум продемонстрував найбільш відчутний приріст за добу — ціна зросла на 27 копійок, сягнувши позначки 77,21 грн/л.
- Бензин А-95 також показує активну динаміку зростання. Вартість літра збільшилася на 25 копійок і становить 73,32 грн.
- Автогаз поступово наближається до психологічного бар'єру у 50 грн. Сьогодні ціна додала ще 8 копійок, закріпившись на рівні 49,06 грн/л.
- Бензин А-92 демонструє найменшу волатильність, здорожчавши лише на 3 копійки — до 67,33 грн/л.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі