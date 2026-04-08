Обвал світових цін на нафту не зупинить подорожчання пального на українських АЗС

Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
8 квітня 2026, 12:41

Обвал світових цін на нафту не зупинить подорожчання пального на українських АЗС

Стрімке падіння світових котирувань нафти після оголошення двотижневого перемир'я між США та Іраном дає примарний шанс на стабілізацію глобального енергетичного ринку. Проте роздрібні ціни на вітчизняних заправках продовжуватимуть зростати через логістичний лаг: вартість бензину та дизелю найближчими тижнями відображатиме пікові закупівлі кінця березня, коли нафта торгувалася значно вище 100 доларів за барель. Про це повідомляє сайт «Енергореформа» 8 квітня.

Стрімке падіння світових котирувань нафти після оголошення двотижневого перемир'я між США та Іраном дає примарний шанс на стабілізацію глобального енергетичного ринку.

Світовий ринок: перемир'я обвалило котирування

Глобальні енергетичні ринки миттєво відреагували на дипломатичні маневри Вашингтона. Після новин про двотижневе зупинення обстрілів та розблокування транзиту танкерів Ормузькою протокою, еталонна марка нафти Brent обвалилася зі 110 доларів (станом на 7 квітня) до 95 доларів за барель вранці середи, 8 квітня (падіння понад 10%). Нафта марок WTI та російська Urals також суттєво подешевшали, пробивши психологічну позначку нижче 100 доларів.

Цьому передувала вкрай жорстка риторика президента США Дональда Трампа, який публічно погрожував Ірану «загибеллю цивілізації», якщо ключовий водний шлях не буде відкрито у відведений термін. Зрештою, американський президент заявив про припинення ударів на два тижні в обмін на повне й негайне відкриття протоки, назвавши це «двостороннім перемир'ям».

Вища рада нацбезпеки Ірану підтвердила згоду на тимчасове припинення вогню із США. Як повідомив міністр закордонних справ країни Аббас Аракчі, безпечний прохід Ормузькою протокою протягом цих двох тижнів буде можливий, проте виключно за умови жорсткої координації зі Збройними силами Ірану та з урахуванням певних «технічних обмежень».

Ситуація в Україні

Попри світовий обвал котирувань, українські водії найближчим часом не відчують здешевлення нафтопродуктів. Відповідно до ринкової специфіки, вартість пального на вітчизняних АЗС відстає від зовнішніх котирувань орієнтовно на один-два тижні. Тому поточні роздрібні ціни формуються на основі зовнішніх контрактів кінця березня, коли вартість сировини стабільно трималася вище 100 доларів.

Наразі ціни на бензин на українських заправках залишаються переважно без змін порівняно з початком тижня, тоді як дизельне пальне вже подорожчало приблизно на 2 грн/л.

Представники мережі АЗК «Parallel» публічно запевняють, що компанія нібито штучно «стримувала» власні націнки, уповільнюючи здорожчання пального для клієнтів. Втім у цій же заяві мережа відкрито анонсує неминучу «корекцію цінників» у бік зростання вже цього тижня, попри позитивні глобальні новини. Водночас трейдери заявляють, що повністю забезпечені ресурсом на квітень, а перемовини щодо травневих постачань ще тривають.

Пікова ціна у $140 та ілюзія безпеки

Хоча наразі фіксується падіння Brent до 95 доларів, ринок ще не оговтався від масштабного шоку. За даними міжнародних оглядачів, на початку квітня через закриття Ормузької протоки ключова ціна на фізичні поставки нафти пробивала позначку в $140 за барель — це найвищий показник за останні 18 років, якого не фіксували з часів фінансової кризи 2008-го. Тимчасове відкриття протоки «під наглядом збройних сил Ірану» жодним чином не гарантує довгострокової безпеки судноплавства. Міжнародні страхові компанії продовжують застосовувати до цього маршруту надзвичайно високі премії за воєнні ризики, що лягає додатковим тягарем на логістику і кінцеву вартість кожного літра імпортованого в Україну пального.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

Dafxf4300
Dafxf4300
8 квітня 2026, 13:14
Підняти за один день вони змогли, а опускати вже ні.
kadaad1988
kadaad1988
8 квітня 2026, 13:15
У нас всегда все только дорожает, а потом помойная власть нам рассказывает сказки про какой-то мифический «рынок», причем на все!!!
fuckingpaRussia
fuckingpaRussia
8 квітня 2026, 14:30
Рашисти завжди незадоволені
agsmith15
agsmith15
8 квітня 2026, 13:29
ГАГАГАГАГА
