Обвал світових цін на нафту не зупинить подорожчання пального на українських АЗС

Стрімке падіння світових котирувань нафти після оголошення двотижневого перемир'я між США та Іраном дає примарний шанс на стабілізацію глобального енергетичного ринку. Проте роздрібні ціни на вітчизняних заправках продовжуватимуть зростати через логістичний лаг: вартість бензину та дизелю найближчими тижнями відображатиме пікові закупівлі кінця березня, коли нафта торгувалася значно вище 100 доларів за барель. Про це повідомляє сайт «Енергореформа» 8 квітня.

Світовий ринок: перемир'я обвалило котирування

Глобальні енергетичні ринки миттєво відреагували на дипломатичні маневри Вашингтона. Після новин про двотижневе зупинення обстрілів та розблокування транзиту танкерів Ормузькою протокою, еталонна марка нафти Brent обвалилася зі 110 доларів (станом на 7 квітня) до 95 доларів за барель вранці середи, 8 квітня (падіння понад 10%). Нафта марок WTI та російська Urals також суттєво подешевшали, пробивши психологічну позначку нижче 100 доларів.

Цьому передувала вкрай жорстка риторика президента США Дональда Трампа, який публічно погрожував Ірану «загибеллю цивілізації», якщо ключовий водний шлях не буде відкрито у відведений термін. Зрештою, американський президент заявив про припинення ударів на два тижні в обмін на повне й негайне відкриття протоки, назвавши це «двостороннім перемир'ям».

Вища рада нацбезпеки Ірану підтвердила згоду на тимчасове припинення вогню із США. Як повідомив міністр закордонних справ країни Аббас Аракчі, безпечний прохід Ормузькою протокою протягом цих двох тижнів буде можливий, проте виключно за умови жорсткої координації зі Збройними силами Ірану та з урахуванням певних «технічних обмежень».

Ситуація в Україні

Попри світовий обвал котирувань, українські водії найближчим часом не відчують здешевлення нафтопродуктів. Відповідно до ринкової специфіки, вартість пального на вітчизняних АЗС відстає від зовнішніх котирувань орієнтовно на один-два тижні. Тому поточні роздрібні ціни формуються на основі зовнішніх контрактів кінця березня, коли вартість сировини стабільно трималася вище 100 доларів.

Наразі ціни на бензин на українських заправках залишаються переважно без змін порівняно з початком тижня, тоді як дизельне пальне вже подорожчало приблизно на 2 грн/л.

Представники мережі АЗК «Parallel» публічно запевняють, що компанія нібито штучно «стримувала» власні націнки, уповільнюючи здорожчання пального для клієнтів. Втім у цій же заяві мережа відкрито анонсує неминучу «корекцію цінників» у бік зростання вже цього тижня, попри позитивні глобальні новини. Водночас трейдери заявляють, що повністю забезпечені ресурсом на квітень, а перемовини щодо травневих постачань ще тривають.

Пікова ціна у $140 та ілюзія безпеки

Хоча наразі фіксується падіння Brent до 95 доларів, ринок ще не оговтався від масштабного шоку. За даними міжнародних оглядачів, на початку квітня через закриття Ормузької протоки ключова ціна на фізичні поставки нафти пробивала позначку в $140 за барель — це найвищий показник за останні 18 років, якого не фіксували з часів фінансової кризи 2008-го. Тимчасове відкриття протоки «під наглядом збройних сил Ірану» жодним чином не гарантує довгострокової безпеки судноплавства. Міжнародні страхові компанії продовжують застосовувати до цього маршруту надзвичайно високі премії за воєнні ризики, що лягає додатковим тягарем на логістику і кінцеву вартість кожного літра імпортованого в Україну пального.