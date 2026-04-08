Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
8 квітня 2026, 13:56

Ормузька протока може стати платною: Іран та Оман обговорюють збори за транзит суден

У межах переговорів щодо двотижневого припинення вогню обговорюється безпрецедентне рішення: надання Ірану та Оману права стягувати плату за прохід суден через Ормузьку протоку. Про це у середу, 8 квітня, повідомив регіональний посадовець на умовах анонімності, передає Associated Press.

Ормузька протока, що є «воротами» до Перської затоки, проходить через територіальні води Оману та Ірану. Проте історично світова спільнота розглядала цей прохід як міжнародний водний шлях, тому судна ніколи не сплачували мито за транзит. Запровадження зборів може докорінно змінити правила глобального судноплавства.

Куди спрямують кошти?

Отримані кошти Іран планує спрямувати на відновлення інфраструктури, пошкодженої під час конфлікту. Наразі невідомо, на які цілі Оман планує використовувати свою частку доходів.

Двотижневе перемир'я

Президент США Дональд Трамп оголосив у ніч на середу, 8 квітня, що погодився на двотижневе припинення вогню з Іраном за умови відкриття тим Ормузької протоки. У дописі на платформі Truth Social він заявив, що прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф попросив його «стримати руйнівну силу, яка сьогодні вночі відправилася до Ірану».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
