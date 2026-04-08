Ормузька протока може стати платною: Іран та Оман обговорюють збори за транзит суден

У межах переговорів щодо двотижневого припинення вогню обговорюється безпрецедентне рішення: надання Ірану та Оману права стягувати плату за прохід суден через Ормузьку протоку. Про це у середу, 8 квітня, повідомив регіональний посадовець на умовах анонімності, передає Associated Press.

Ормузька протока, що є «воротами» до Перської затоки, проходить через територіальні води Оману та Ірану. Проте історично світова спільнота розглядала цей прохід як міжнародний водний шлях, тому судна ніколи не сплачували мито за транзит. Запровадження зборів може докорінно змінити правила глобального судноплавства.

Куди спрямують кошти?

Отримані кошти Іран планує спрямувати на відновлення інфраструктури, пошкодженої під час конфлікту. Наразі невідомо, на які цілі Оман планує використовувати свою частку доходів.

Двотижневе перемир'я

Президент США Дональд Трамп оголосив у ніч на середу, 8 квітня, що погодився на двотижневе припинення вогню з Іраном за умови відкриття тим Ормузької протоки. У дописі на платформі Truth Social він заявив, що прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф попросив його «стримати руйнівну силу, яка сьогодні вночі відправилася до Ірану».