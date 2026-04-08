8 квітня 2026, 13:35

Мікропозики в «Дії»: МФО верифікуватимуть клієнтів через держреєстри

Небанківські фінансові установи, зокрема організації з видачі мікрокредитів, отримали технічну та юридичну можливість підключатися до сервісів застосунку «Дія» для верифікації клієнтів. Новий механізм дозволяє кредиторам під час оформлення позики отримувати персональні дані позичальників безпосередньо з державних реєстрів. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Мультишеринг замість паперових довідок

Механізм підключення вже повноцінно функціонує на ринку споживчого кредитування. Про успішну інтеграцію заявив Олександр Холод, директор ТОВ «Споживчий центр» (організація працює на ринку під брендом «ШвидкоГроші»).

Технологія ідентифікації базується на системі мультишерингу. Відтепер клієнт має безпосередньо у застосунку «Дія» підтвердити згоду на передачу власних цифрових документів кредитній компанії для оцінки своєї платоспроможності. За словами представників ринку, прямий доступ до державних баз кардинально змінює підхід до перевірки позичальників. Кредитори більше не хочуть покладатися виключно на дані, надані самими клієнтами, оскільки така інформація може бути неповною, містити помилки або навіть генеруватися за допомогою штучного інтелекту для свідомого обходу скорингових систем (програм оцінки ризиків).

Бюрократичний фільтр для доступу

Щоб отримати можливість обробляти дані громадян через «Дію», фінансова компанія зобов'язана мати чинну ліцензію, заповнити відповідні анкети, пройти авторизацію та спеціальну перевірку. Для ТОВ «Споживчий центр» цей процес зайняв близько місяця.

Представники мікрофінансового сектору розраховують, що найближчим часом такий формат верифікації стане для ринку абсолютно звичною практикою, повністю замінивши або суттєво доповнивши використання системи BankID. Вважається, що це підвищить якість та безпеку фінансових послуг.

Плани на дані військовослужбовців

Наступним етапом інтеграції з державним застосунком має стати автоматичне отримання інформації про статус військовослужбовців та ветеранів. Наразі мікрокредитні організації спільно з Верховною Радою та Міністерством цифрової трансформації опрацьовують цей механізм. Учасники ринку заявляють, що доступ до цієї інформації необхідний їм для коректного застосування передбачених законом пільг та автоматичного перерахунку відсоткових ставок за позиками для військових.

Джерело: Мінфін
