«Прозорро.Продажі» залучили понад 3,6 млрд грн за перший квартал року

Перший квартал 2026 року став одним із найуспішніших для державної системи електронних торгів. За три місяці було проведено 5,6 тис. аукціонів, що принесли організаторам понад 3,6 млрд грн. Це на мільярд гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє пресслужба «Прозорро.Продажі».

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Трійка лідерів: банки, земля та приватизація

Найбільшу фінансову ефективність продемонстрували три ключові напрями:

Активи банків-банкрутів (ФГВФО): 914,6 млн грн.

Ринок землі: 872,7 млн грн.

Мала приватизація: 592,8 млн грн.

Завдяки високій конкуренції фінальна вартість лотів у середньому зросла в півтора раза.

Топ-лоти

Найдорожчим активом першого кварталу стали права вимоги за кредитами колишнього Промінвестбанку («дочка» російського банку), які реалізували за 894,9 млн грн. Серед інших значущих результатів:

Науково-дослідний інститут «Оріон» у Києві: проданий за 381 млн грн.

Рідкий аміак: реалізований за 103,2 млн грн.

Конкуренція

За публічні активи змагалися майже 10 тис. учасників, що забезпечило середній показник — три претенденти на один лот. Проте за окремі об'єкти розгорталася справжня боротьба:

За автівку Skoda Fabia збанкрутілого підприємства змагалися 28 учасників.

Квартира на балансі ФДМУ зібрала 25 заявок.

Позашляховик Isuzu Trooper від Одеської митниці зацікавив 24 покупців.

Загалом торги в системі протягом першого кварталу 2026 оголосили 2,5 тис. організаторів. Це Фонд гарантування вкладів, Фонд державного майна України, профільні відомства, громади, державні підприємства, банки, арбітражні керуючі, приватні виконавці та бізнеси.

Перспективи квітня

Станом на 7 квітня ще близько 2 тис. аукціонів перебувають на стадії підписання договорів. Очікується, що ці угоди найближчим часом поповнять бюджети різних рівнів ще на 1,9 млрд грн.