Курс на середу: євро в банках підскочило на 22 копійки, долар дешевшає

У середу, 8 квітня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 8 копійок у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро додало 7 копійок у купівлі та 22 копійки у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах знизився на 2 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Євро додало 17 копійок у купівлі та 40 копійок у продажу

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,27−43,79 грн. Євро купують за 50,07 грн, а продають за 50,87 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,45−43,60, євро — 50,57−51,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,47−43,50 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,86−50,88 грн/євро.

