За даними Укравтопром, у березні український автопарк поповнили близько 5,9 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 64% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 36% придбали юрособи.
8 квітня 2026, 9:22
Ринок нових авто у березні: фізособи випередили бізнес у 2 рази
Як змінився ринок
У порівнянні з березнем 2025р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 12%, а у корпоративному на 26%.
Що обирали приватні покупці
Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:
- TOYOTA RAV-4 — 374 од.;
- HYUNDAI Tucson — 195 од.;
- RENAULT Duster — 125 од.;
- VOLKSWAGEN Touareg — 116 од.;
- MAZDA CX5 — 114 од.
Читайте також: Найкращий автомобіль року в Україні: хто отримав титул
Щ обирав бізнес
Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
- RENAULT Duster — 282 од.;
- VOLKSWAGEN Touareg — 88 од.;
- RENAULT Taliant — 81 од.;
- SKODA Octavia — 80 од.;
- TOYOTA RAV-4 — 79 од.
Джерело: Мінфін
