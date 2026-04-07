Відсьогодні стартувала виплата Нацкешбеку за лютий

З 7 квітня почнеться зарахування Національного кешбеку за лютий на картки українців. Про це повідомляє Мінекономіки.

Кому виплатять кешбек

Йдеться, що кошти отримають понад 4,46 млн користувачів програми. Разом із лютневою виплатою частина користувачів отримає кешбек і за січень, який потребував додаткового опрацювання у взаємодії з банками.

У відомстві зазначили, що кешбек за лютий нараховувався ще за фіксованою ставкою у 10%, а вже з 1 березня програма працює за оновленою диференційованою моделлю.

Також у межах «Національного кешбеку» діє програма кешбеку на пальне. В її межах вже працюють майже 190 мереж АЗС — від великих до локальних. Кешбеком на пальне вже скористалося понад 1,3 млн українців, за даними міністерства.

Нові умови

З 1 березня 2026 року програма «Національний кешбек» працює за диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку — 5% і 15% залежно від категорії товарів.