НБУ встановив курси валют на середу: долар подешевшав на 9 копійок

Національний банк встановив нові курси валют на середу, 8 квітня. Долар подешевшав на 9 копійок, а євро — на 5 копійок. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На середу НБУ встановив курс долара на рівні 43,49 грн. Це на 9 копійок менше, ніж у вівторок (43,58 грн).

Історичний максимум долара: 44,16 грн (13.03.​​​​​​26).

Водночас курс євро на середу встановлений на позначці — 50,27 грн, що на 5 копійок менше, ніж у вівторок (50,32 грн).

Історичний максимум євро: 51,26 грн (18.02.26)​​​.

