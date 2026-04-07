НБУ ввів в обіг нову пам’ятну монету — «Великодня радість. Писанка»

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
7 квітня 2026, 15:16

НБУ ввів в обіг нову пам’ятну монету — «Великодня радість. Писанка»

До великодніх свят Нацбанк ввів в обіг нову пам’ятну монету, що продовжує серію «Українська спадщина» — «Великодня радість. Писанка». Про це йдеться у повідомленні регулятора.

До великодніх свят Нацбанк ввів в обіг нову пам’ятну монету, що продовжує серію «Українська спадщина» — «Великодня радість.

Що відомо про монету

Монета присвячена українському розпису. Монета виготовлена зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті- 31,1 г. Оздоблена емаллю та патинуванням. Її номінал — 10 гривень.

Аверс монети розділений на чотири сектори лініями, що утворюють хрест -сакральний знак, що символізує єдність буття, поєднуючи небо і землю. Кожен сектор репрезентує писанкарство Полісся та містить орнаменти, характерні для цього регіону:

  • Рівненщина — хвилі, сітка та грабельки;
  • Волинь — фрагмент зірки, крапки, грабельки, сонце та хвилі;
  • Житомирщина — грабельки та сонце;
  • Київщина — спіралі та сітка.

На реверсі відтворено писанку з традиційним орнаментом Чернігівщини (Полісся) — ружа (зоря). Вона символізує сонце, вогонь і світло, що уособлюють життя, благополуччя, енергію та весняне пробудження природи. Символіку мотиву реверсу доповнюють кольори: червоний — символ сили, здоров’я та енергії, традиційно вважався потужним оберегом; чорний — символ землі, родючості, пам’яті роду та захисту.

Дизайн — Олександра Кучинська.

Тираж — до 15 000 штук.

Де придбати

Придбати монету можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 7 квітня 2026 року. Також монету реалізовуватимуть банки-дистриб'ютори.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

parseval
parseval
7 квітня 2026, 16:02
По-перше — купити не можна бо навіть якщо у вас є зайві 8800грн, то розібрали її за секунди боти і перекупи.
По-друге — сайт НБУ вказує тираж 7500. Де можна подивитися в наявності інші 7500 шт???
BigBend
BigBend
7 квітня 2026, 16:15
Що тобі заважає за секунди розібрати?
