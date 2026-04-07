НБУ ввів в обіг нову пам’ятну монету — «Великодня радість. Писанка»

До великодніх свят Нацбанк ввів в обіг нову пам’ятну монету, що продовжує серію «Українська спадщина» — «Великодня радість. Писанка». Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Що відомо про монету

Монета присвячена українському розпису. Монета виготовлена зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті- 31,1 г. Оздоблена емаллю та патинуванням. Її номінал — 10 гривень.

Аверс монети розділений на чотири сектори лініями, що утворюють хрест -сакральний знак, що символізує єдність буття, поєднуючи небо і землю. Кожен сектор репрезентує писанкарство Полісся та містить орнаменти, характерні для цього регіону:

Рівненщина — хвилі, сітка та грабельки;

Волинь — фрагмент зірки, крапки, грабельки, сонце та хвилі;

Житомирщина — грабельки та сонце;

Київщина — спіралі та сітка.

На реверсі відтворено писанку з традиційним орнаментом Чернігівщини (Полісся) — ружа (зоря). Вона символізує сонце, вогонь і світло, що уособлюють життя, благополуччя, енергію та весняне пробудження природи. Символіку мотиву реверсу доповнюють кольори: червоний — символ сили, здоров’я та енергії, традиційно вважався потужним оберегом; чорний — символ землі, родючості, пам’яті роду та захисту.

Дизайн — Олександра Кучинська.

Тираж — до 15 000 штук.

Де придбати

Придбати монету можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 7 квітня 2026 року. Також монету реалізовуватимуть банки-дистриб'ютори.