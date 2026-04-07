Нафта штурмує нові максимуми: світ завмер в очікуванні дедлайну Трампа та розв'язки в Ормузькій протоці

Світові ціни на нафту продовжують стрімке зростання у вівторок, 7 квітня. Ринок перебуває у стані найвищої напруги через наближення дедлайну, встановленого президентом США Дональдом Трампом. Білий дім висунув Тегерану ультиматум: відкрити Ормузьку протоку до 20:00 за північноамериканським східним часом (03:00 середи за київським часом), або іранські об'єкти інфраструктури будуть «знищені». Про це повідомляє Reuters.

Котирування на піку

Станом на ранок вівторка ціни продемонстрували впевнене зростання:

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на $1,44 (1,3%) — до $111,21 за барель.

Американська нафта WTI підскочила на $2,32 (2,1%), сягнувши позначки $114,73 за барель.

Ультиматум Трампа

Дональд Трамп пригрозив обрушити на Тегеран «пекло», наказавши атакувати іранські мости та електростанції, якщо Ормузьку протоку, через яку проходить п'ята частина світових поставок нафти, не буде розблоковано.

Іран, своєю чергою, відхилив пропозицію США про припинення вогню. Тегеран наполягає на повному припиненні війни та продовжує чинити опір тиску щодо відкриття стратегічної артерії. Нагадаємо, сили Ірану фактично перекрили протоку після початку атак США та Ізраїлю 28 лютого.

«Зараз годинник відіграє для ринку нафти таку ж роль, як і фундаментальні показники. Трейдери побоюються, що навіть у разі завершення війни, пошкодження інфраструктури виведуть барелі з ринку на місяці, а не на дні», — зазначають аналітики KCM Trade.

Глобальний дефіцит та рекорди Aramco

Блокування протоки призвело до колапсу експорту кількох виробників Перської затоки. Це змусило нафтопереробні заводи в Азії та Європі терміново шукати заміну близькосхідній нафті, що підняло спотові премії на американську WTI до рекордних висот.

Saudi Aramco встановила історично високу ціну на свою нафту Arab Light для Азії на травень — премія склала рекордні $19,50 за барель.

Додатковий удар: росія повідомила про атаку українських дронів на термінал Каспійського трубопровідного консорціуму в Чорному морі, що забезпечує 1,5% світових поставок.

Дипломатія на межі

Рада Безпеки ООН має проголосувати у вівторок за резолюцію щодо захисту комерційного судноплавства в Ормузькій протоці. Проте документ очікується у значно пом'якшеній формі, оскільки Китай виступив проти дозволу на застосування сили.