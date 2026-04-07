Нафта штурмує нові максимуми: світ завмер в очікуванні дедлайну Трампа та розв'язки в Ормузькій протоці

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 квітня 2026, 12:25

Нафта штурмує нові максимуми: світ завмер в очікуванні дедлайну Трампа та розв'язки в Ормузькій протоці

Світові ціни на нафту продовжують стрімке зростання у вівторок, 7 квітня. Ринок перебуває у стані найвищої напруги через наближення дедлайну, встановленого президентом США Дональдом Трампом. Білий дім висунув Тегерану ультиматум: відкрити Ормузьку протоку до 20:00 за північноамериканським східним часом (03:00 середи за київським часом), або іранські об'єкти інфраструктури будуть «знищені». Про це повідомляє Reuters.

Нафта штурмує нові максимуми: світ завмер в очікуванні дедлайну Трампа та розв'язки в Ормузькій протоці
Котирування на піку

Станом на ранок вівторка ціни продемонстрували впевнене зростання:

  • Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на $1,44 (1,3%) — до $111,21 за барель.
  • Американська нафта WTI підскочила на $2,32 (2,1%), сягнувши позначки $114,73 за барель.

Ультиматум Трампа

Дональд Трамп пригрозив обрушити на Тегеран «пекло», наказавши атакувати іранські мости та електростанції, якщо Ормузьку протоку, через яку проходить п'ята частина світових поставок нафти, не буде розблоковано.

Іран, своєю чергою, відхилив пропозицію США про припинення вогню. Тегеран наполягає на повному припиненні війни та продовжує чинити опір тиску щодо відкриття стратегічної артерії. Нагадаємо, сили Ірану фактично перекрили протоку після початку атак США та Ізраїлю 28 лютого.

«Зараз годинник відіграє для ринку нафти таку ж роль, як і фундаментальні показники. Трейдери побоюються, що навіть у разі завершення війни, пошкодження інфраструктури виведуть барелі з ринку на місяці, а не на дні», — зазначають аналітики KCM Trade.

Глобальний дефіцит та рекорди Aramco

Блокування протоки призвело до колапсу експорту кількох виробників Перської затоки. Це змусило нафтопереробні заводи в Азії та Європі терміново шукати заміну близькосхідній нафті, що підняло спотові премії на американську WTI до рекордних висот.

Saudi Aramco встановила історично високу ціну на свою нафту Arab Light для Азії на травень — премія склала рекордні $19,50 за барель.

Додатковий удар: росія повідомила про атаку українських дронів на термінал Каспійського трубопровідного консорціуму в Чорному морі, що забезпечує 1,5% світових поставок.

Дипломатія на межі

Рада Безпеки ООН має проголосувати у вівторок за резолюцію щодо захисту комерційного судноплавства в Ормузькій протоці. Проте документ очікується у значно пом'якшеній формі, оскільки Китай виступив проти дозволу на застосування сили.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 1

GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 квітня 2026, 12:52
Что серьезно?
Все семь и более миллиардов населения планеты, все замерли и ждут?
И не просто ждут, а ждут …дедлайна…
И не просто …дедлайна.
А от самого трампа, трампища!!!
Новини по темі
Всі новини
