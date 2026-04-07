20 000 грн для енергетиків, комунальників і залізничників: Уряд розширив перелік учасників

Відтепер до програми внесені підприємства, які ліквідовували наслідки російських обстрілів та аварій за зверненням Київської міської та обласних військових адміністрацій або пропустили термін подання заяв. Подати список співробітників на виплату 20 тис. грн можна до 15 квітня в Дії. Про це йдеться у повідомленні застосунку.

Як це працює?

Єдиний перелік міститиме два списки: основний — за березень і додатковий. У додатковий увійдуть компанії, які раніше не подали своїх працівників або не були внесені до переліку. Для них не діятиме обмеження на кількість працівників у заявці.

Як подати заяву?

Авторизуйтесь на порталі Дія як керівник або уповноважена особа.

Оберіть послугу та подайте заяву — до 15 квітня.

Якщо компанія у списках від міністерств — форма відкриється автоматично.

Вкажіть дані працівників: ПІБ, РНОКПП, посаду, рахунок та телефон.

Підпишіть заяву КЕПом.

Щойно списки передадуть у банк, працівникам надійде пуш-повідомлення в застосунку Дія — це сигнал, що кошти скоро будуть на рахунку.