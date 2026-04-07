Polymarket запускає стейблкоїн, 15 криптопроєктів повідомили про закриття з початку року: що нового

Polymarket запускає власний стейблкоїн та новий торговий рушій

Один з найбільших ринків передбачень Polymarket оголосив про проведення наймасштабнішого оновлення своєї інфраструктури з моменту заснування. Ключовими етапами модернізації стануть запуск власного токена забезпечення Polymarket USD та перехід на нову версію торгового рушія.

Головною зміною у розрахунках стане відмова від використання USDC.e на користь власного активу — Polymarket USD.

Новий токен буде прив'язаний до USDC у співвідношенні 1:1. Для більшості користувачів перехід буде майже непомітним — інтерфейс запропонує автоматичний обмін активів після одного підтвердження. Користувачі, які працюють через API, повинні будуть самостійно конвертувати USDC або USDC.e у новий токен.

Оновлення торгової архітектури до версії V2 покликане зробити платформу ефективнішою. Розробники виділяють кілька ключових переваг:

Оптимізація ордерів: спрощена структура зіставлення заявок дозволить швидше виконувати угоди.

Економічність: очікується суттєве зниження транзакційних комісій.

Прозорість: нові смартконтракти містять коди для відстеження походження ордерів безпосередньо ончейн.

Технічна підтримка: впроваджено підтримку стандарту підпису 1271 та оновлений набір інструментів (SDK) для розробників.

«Це найсуттєвіша зміна нашої інфраструктури, яка стане надійною основою для подальшого масштабування проєкту», — зазначили у Polymarket.

У зв'язку з переходом на новий рушій, Polymarket проведе короткочасне технічне обслуговування. Протягом цього періоду всі відкриті ордери будуть анульовані. Користувачам рекомендується врахувати цей фактор при плануванні своїх торгових стратегій на найближчі тижні.

Підсумки тижня для крипто-ETF: біткоїн виходить у «плюс», ефір та альткоїни залишаються в зоні відтоку

Короткий торговельний тиждень (30 березня — 2 квітня) продемонстрував обережне відновлення інтересу до біткоїн-фондів на тлі тривалого песимізму в секторі Ethereum та альткоїнів. Через святкування Страсної п'ятниці у США 3 квітня ринки були закриті, тож фінальні дані SoSoValue охоплюють чотири робочі дні. Про це свідчать дані SoSoValue.

Біткоїн-ETF: слабке, але важливе відновлення

Після болісного відтоку у розмірі $296,18 млн попереднього тижня, спотові біткоїн-ETF нарешті повернулися до позитивної динаміки, залучивши чистими $22,34 млн.

Лідери та аутсайдери тижня:

Приплив: найкращий результат показав ARKB ($34,16 млн), за ним йдуть флагман від BlackRock — IBIT ($16,38 млн) та BTC ($10,25 млн).

Відтік: найбільші втрати зафіксовано у FBTC (-$26,21 млн) та традиційно у GBTC (-$13,26 млн).

Стагнація: ще п'ять фондів завершили тиждень із нульовою активністю.

Ethereum-ETF: негативний тренд сповільнюється

Сектор спотових фондів на базі другої криптовалюти закрив тиждень із чистим відтоком у $42,15 млн. Попри мінус, інтенсивність виходу капіталу знизилася порівняно з минулим періодом.

Ситуація всередині сектору неоднорідна:

Тиск продажів: основний удар припав на ETHA (-$63,98 млн) та FETH (-$7,3 млн).

Локальний попит: попри загальний тренд, фонд ETHB зміг залучити $10,73 млн, а ETH — ще $6,49 млн.

Альткоїни: XRP та Solana під тиском

Фонди на базі провідних альткоїнів також не змогли уникнути розпродажів. Інвестори продовжують забирати кошти з екзотичних для ETF-ринку активів:

XRP-ETF: чистий відтік склав $3,56 млн.

SOL-ETF: втратили $5,24 млн.

Загалом ринок перебуває у стані очікування: невеликий приплив у біткоїн-фонди свідчить про те, що інституційні інвестори починають «нащупувати дно», проте впевненості для масових вливань у ризикові альткоїни наразі бракує.

Стратегія накопичення: MicroStrategy придбала ще 4 871 BTC на фоні цінового затишшя

Компанія MicroStrategy продовжує агресивно розширювати свої криптовалютні резерви. Протягом тижня з 30 березня структура Майкла Сейлора придбала 4 871 BTC, інвестувавши у першу криптовалюту $329,9 млн. Середня вартість закупівлі склала $67 718 за монету.

Завдяки новій транзакції загальний обсяг активів під управлінням фірми зріс до вражаючих 766 970 BTC, ринкова вартість яких наразі оцінюється у $52,6 млрд.

Варто зауважити, що наприкінці березня (23−27 числа), коли ціна біткоїна трималася вище психологічної позначки $70 000, MicroStrategy утримувалася від покупок. Компанія скористалася стабілізацією котирувань біля рівня $67 000, щоб поповнити баланс за вигіднішим курсом.

Для забезпечення нових покупок компанія провела серію розміщень власних акцій, залучивши сукупно $474 млн. Паралельно з новиною про закупівлю MicroStrategy оприлюднила результати за перший квартал 2026 року, які демонструють складну фінансову картину:

Бухгалтерські збитки: «паперовий» збиток за цифровими активами через волатильність ринку сягнув $14,46 млрд.

Податкова пільга: компанія отримала право на значні податкові преференції, проте через невпевненість у можливості їх застосування повністю зарезервувала цю суму.

Резервний фонд: готується додаткова «подушка безпеки» у розмірі $500 млн для захисту капіталу в разі подальшого просідання ціни біткоїна.

На момент написання новини ціна біткоїна становить $68 638.

15 великих криптопроєктів оголосили про закриття у першому півріччі 2026 року

Ринок децентралізованих технологій проходить через етап жорсткої консолідації. Згідно з даними моніторингу Cryptogics, за перші чотири місяці 2026 року про припинення роботи оголосила низка відомих проєктів у секторах DeFi, NFT та блокчейн-сервісів.

Найбільш вразливим виявився сектор децентралізованих фінансів (DeFi), який втратив таких гравців, як ZeroLend, Slingshot та Angle. Останній був ключовим протоколом для стейблкоїнів із прив'язкою до євро, що свідчить про тиск на алгоритмічні активи.

Ключові закриття Q1-Q2 2026:

NFT-сегмент: після тривалої боротьби за ліквідність роботу припинили маркетплейс Nifty Gateway (24 січня) та гаманець Magic Eden (1 квітня).

Інфраструктура: про припинення операцій повідомили сервіс управління DAO Tally та поштовий протокол Dmail.

GameFi та Metaverse: Одне з перших гучних закриттів року — метавсесвіт Bloktopia (6 січня).

Експерти пов'язують цей тренд із дефіцитом венчурного фінансування та посиленням регуляторного тиску в США та ЄС. Багато проєктів, що виникли на хвилі попереднього «хайпу», не змогли забезпечити самоокупність або адаптувати свої моделі під нові вимоги законодавства.

Особливе занепокоєння викликає заплановане на 28 травня закриття Leap Wallet — одного з основних гаманців екосистеми Cosmos. Це може створити значні незручності для користувачів міжмережевих протоколів (Interchain).