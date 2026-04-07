У вівторок, 7 квітня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 8 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.
7 квітня 2026, 11:02
Курс на вівторок: долар та євро подешевшали
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінних пунктах знизився на 4 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та на 1 копійку у продажу
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,32−43,80 грн. Євро купують за 50,05 грн, а продають за 50,67 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,46−43,58, євро — 50,40−50,64 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 43,46−43,51 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,17−50,22 грн/євро.
Джерело: Мінфін
