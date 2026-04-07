Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики підтримав законопроєкт про оподаткування посилок вартістю до 150 євро. Про це написав перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк.
Комітет Ради підтримав проєкт про оподаткування посилок: що відомо
Члени Комітету підтримали рішення винести альтернативний до урядового законопроєкт № 15112−1 на розгляд Верховної Ради у першому читанні.
«Завтра винесуть в зал, але тільки у першому читанні. Далі будуть доопрацьовувати», — написав Железняк.
Він уточнив, що цей законопроєкт передбачає внесення змін до Податкового кодексу, щоб він запрацював потрібно виконати ще низку умов.
«Головні зміни — у Митному кодексі, це буде зроблено через правки до законопроєкту № 12360 (КРІ для Митниці). Його зараз не виносять на голосування, — зазначив Железняк.
Він додав, що норма про оподаткування посилок набуде чинності не раніше 2027 року, але лише після того, як уряд підтвердить, що відповідні електронні системи для цього створені і готові до роботи.
«Я переконаний, що це буде значно пізніше 1 січня 2027-го. Як мінімум, зараз навіть гроші на розробку системи не закладено», — зазначив Железняк.
За його словами, завдяки оподаткуванню посилок уряд сподівається зібрати до 10 млрд грн додаткових надходжень.
«купує» голоси за податок на посилки.
Уряд пропонує депутатам по 5 млн грн субвенції на округи в обмін на підтримку податкових законопроєктів, у тому числі закону про оподаткування посилок, — пише Євген Плінський в матеріалі для «Дзеркала тижня».
Паралельно в уряді шукають механізм перерозподілу партійних коштів «на руки» депутатам, адже у 2026 р «Слуга народу» отримає з держбюджету 585,5 млн грн на партійну діяльність.