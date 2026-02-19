Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
19 лютого 2026, 15:56

Южаніна: через оподаткування посилок можуть зникнути дві третини ринку, під ударом — волонтери

Народна депутатка Ніна Южаніна оприлюднила результати свіжого дослідження соціологічної групи Rating Group (6−9 лютого 2026 року) щодо можливого скасування пільгового ввезення міжнародних посилок. Згідно з даними, запровадження ПДВ у 20% на дрібні відправлення може спричинити серйозні соціальні та економічні потрясіння.

Южаніна: через оподаткування посилок можуть зникнути дві третини ринку, під ударом — волонтери

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Посилки як інструмент виживання

Для мільйонів українців замовлення з-за кордону стали не розкішшю, а способом адаптації до війни та енергетичної кризи:

  • 29% українців протягом року отримували міжнародні посилки.
  • 68% таких посилок мають вартість до 50 євро — тобто це дрібні покупки.
  • 45% замовляли одяг та взуття
  • 26% — павербанки, акумулятори та зарядні пристрої
  • 29% отримували товари, критично важливі під час енергетичної кризи.

64% (26% + 38%) вважають міжнародні посилки важливими або критично важливими під час війни.

Читайте також: МВФ відклав вимоги щодо ПДВ для ФОПів, мит на посилки та податку на ОЛХ до весни

Наслідки запровадження ПДВ 20%: три головні загрози

1. Зростання цін і скорочення замовлень

82% опитаних не підтримують ідею оподаткування (57% — категорично проти, 25% — скоріше проти).

Серед тих, хто отримує посилки:

  • 18% перестануть замовляти,
  • 46% замовлятимуть рідше.

«Тобто майже дві третини ринку можуть скоротитися», — зазначила Южаніна.

2. Удар по волонтерській та оборонній діяльності

79% вважають, що подорожчання негативно вплине на волонтерську та оборонну діяльність.

85% вважають, що затримки міжнародних посилок матимуть негативний ефект.
Мова про комплектуючі, обладнання, медичні товари, техніку для військових та волонтерів.

3. Фіскальний ефект vs соціальні втрати

Оскільки 68% посилок мають вартість до 50 євро, їх оподаткування:

  • збільшить адміністративне навантаження,
  • створить черги та затримки,
  • може стимулювати тіньові схеми ввезення.

«При цьому значна частина товарів — це дрібні покупки, що не впливає на загальний споживчий попит в країні», — підкреслила Южаніна.

Депутатка наголошує, що це рішення не є суто податковим. В умовах війни поштові відправлення стали механізмом підтримки стійкості громадян. Замість наповнення бюджету, держава ризикує отримати соціальну напругу та зниження активності волонтерського руху.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+71
getup
getup
19 лютого 2026, 16:10
#
Пора уже отправлять на заслуженный отдых в заслуженные места всю лупоглазую команду недоменеджеров и их пособников…
+
0
kadaad1988
kadaad1988
19 лютого 2026, 16:28
#
Https://uatv.ua/uk/tretyna-naselennya-ukrayiny-potrebuye-gumanitarnoyi-dopomogy-yevrokomisarka/
+
+15
qbik
qbik
19 лютого 2026, 17:13
#
Каже, що 82% опитаних не підтримує ідею оподаткування посилок.
Тоді нехай ще проведе опитування, чи підтримують люди ідею оподаткування покупок в стаціонарних магазинах. Думаю, що не менша кількість людей буде проти ПДВ. Давайте його також скасуємо
+
0
BigBend
BigBend
19 лютого 2026, 18:18
#
Скасовуй. І?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
19 лютого 2026, 20:14
#
Як варіант, можна купувати деяку продукцію у фермерів
без ПДВ та у 2 рази дешевше, чим в супермаркетах.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
19 лютого 2026, 20:07
#
11 февраля 2026 года Совет Е С официально утвердил новые правила таможенного налогообложения товаров, содержащихся в небольших посылках, поступающих в Евросоюз.

С 1 июля 2026 года в ЕС вводится фиксированная пошлина в размере 3 евро на посылки до 150 евро, ввозимые из-за пределов Евросоюза (например, из Китая), чтобы защитить европейских производителей.



+
0
torn
torn
19 лютого 2026, 20:08
#
Какого рынка две трети исчезнет? китайского? А сколько завозят всего на продажу через эту схему без налогов и пошлин?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
19 лютого 2026, 20:26
#
Ничего не исчезнет — только немного китайщина подорожает на ОЛХ.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Qwerty1999 и 3 назареєстрованого відвідувача.
