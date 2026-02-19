Южаніна: через оподаткування посилок можуть зникнути дві третини ринку, під ударом — волонтери

Народна депутатка Ніна Южаніна оприлюднила результати свіжого дослідження соціологічної групи Rating Group (6−9 лютого 2026 року) щодо можливого скасування пільгового ввезення міжнародних посилок. Згідно з даними, запровадження ПДВ у 20% на дрібні відправлення може спричинити серйозні соціальні та економічні потрясіння.

Посилки як інструмент виживання

Для мільйонів українців замовлення з-за кордону стали не розкішшю, а способом адаптації до війни та енергетичної кризи:

29% українців протягом року отримували міжнародні посилки.

68% таких посилок мають вартість до 50 євро — тобто це дрібні покупки.

45% замовляли одяг та взуття

26% — павербанки, акумулятори та зарядні пристрої

29% отримували товари, критично важливі під час енергетичної кризи.

64% (26% + 38%) вважають міжнародні посилки важливими або критично важливими під час війни.

Наслідки запровадження ПДВ 20%: три головні загрози

1. Зростання цін і скорочення замовлень

82% опитаних не підтримують ідею оподаткування (57% — категорично проти, 25% — скоріше проти).

Серед тих, хто отримує посилки:

18% перестануть замовляти,

46% замовлятимуть рідше.

«Тобто майже дві третини ринку можуть скоротитися», — зазначила Южаніна.

2. Удар по волонтерській та оборонній діяльності

79% вважають, що подорожчання негативно вплине на волонтерську та оборонну діяльність.

85% вважають, що затримки міжнародних посилок матимуть негативний ефект.

Мова про комплектуючі, обладнання, медичні товари, техніку для військових та волонтерів.

3. Фіскальний ефект vs соціальні втрати

Оскільки 68% посилок мають вартість до 50 євро, їх оподаткування:

збільшить адміністративне навантаження,

створить черги та затримки,

може стимулювати тіньові схеми ввезення.

«При цьому значна частина товарів — це дрібні покупки, що не впливає на загальний споживчий попит в країні», — підкреслила Южаніна.

Депутатка наголошує, що це рішення не є суто податковим. В умовах війни поштові відправлення стали механізмом підтримки стійкості громадян. Замість наповнення бюджету, держава ризикує отримати соціальну напругу та зниження активності волонтерського руху.