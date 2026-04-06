Іран встановив світовий антирекорд із тривалості відключення інтернету

В Ірані триває найдовший в історії загальнонаціональний шатдаун глобальної мережі. Масштабне блокування доступу до інтернету, запроваджене урядом одразу після військових ударів США та Ізраїлю 28 лютого, ізолювало населення від зовнішнього світу та перевело країну в режим тотального інформаційного вакууму. Про це повідомляє Al Arabiya.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Цифровий вакуум: 37 днів без зв'язку

За даними моніторингової групи NetBlocks, масштабне відключення інтернету в Ірані увійшло у свій 37-й день поспіль, перетнувши позначку у 864 години. Експерти зазначають, що ця подія перевершує за рівнем жорсткості всі відомі аналогічні інциденти. Для порівняння, аналітики наводять приклад Північної Кореї, яка взагалі ніколи не була підключена до всесвітньої павутини, тоді як інші держави стикалися переважно з регіональними або тимчасовими перебоями.

Локальна мережа та полювання на VPN

Попри військові дії та блокування глобального доступу, іранська жорстко цензурована внутрішня мережа продовжує функціонувати, дозволяючи громадянам відвідувати виключно дозволені вітчизняні вебсайти.

Щоб отримати доступ до міжнародних джерел інформації чи заблокованих соціальних мереж, деякі користувачі намагаються використовувати віртуальні приватні мережі (VPN) для маскування свого місцеперебування. Це вдається зробити лише в рідкісні моменти, коли з'являється бодай якийсь сигнал. Проте державний апарат жорстко контролює цей процес: з початку війни громадяни, яких підозрюють у використанні VPN, масово отримують SMS-повідомлення з погрозами арешту або тюремного ув'язнення.

Альтернативні канали зв'язку також практично недоступні. Доступ до супутникового інтернету, зокрема Starlink чи інших провайдерів, має лише мізерна кількість осіб, оскільки використання такого обладнання в країні суворо заборонене і небезпечне.

