Форекс і крипто прогноз на 06 — 10 квітня 2026 року

Минулий тиждень пройшов під впливом даних щодо ринку праці США та посилення геополітичної напруженості. Звіт Nonfarm Payrolls 03 квітня показав стійкість зайнятості у США, однак зростання заробітних плат і збереження інфляційного тиску не дали ринку чіткого сигналу на пом’якшення політики ФРС. У результаті очікування тривалого періоду високих ставок збереглися. Однак, як зазначають у XFINE , долар не отримав стійкої підтримки на тлі підвищеного попиту на захисні активи та сировинні інструменти. Волатильність на ринках залишалася високою, особливо в нафті та золоті.

EUR/USD

Пара EUR/USD завершила тиждень поблизу 1.1515, знову повернувшись від локальних максимумів у район 1.1510−1.1530. Таким чином, ринок із середини березня рухається в боковому каналі вздовж ключової зони підтримки/опору. Її пробій відкриє шлях до 1.1450 і далі до 1.1390−1.1415. У разі повернення вище зони 1.1600−1.1620 наступними цілями стануть 1.1700 і 1.1765−1.1830. Поки ціна утримується поблизу 1.1510−1.1530, базовий сценарій залишається нейтральним з ризиком зниження.

Біткоїн (BTC/USD)

Біткоїн завершив тиждень на позначці 66,826. Після невдалої спроби закріпитися вище 70,000 ринок знову перейшов до зниження, що підтверджує збереження тиску з боку продавців. При цьому з початку лютого BTC/USD рухається в боковому діапазоні без вираженого тренду. Найближчий опір знаходиться на 68,800−70,000. Лише закріплення вище цієї зони дозволить говорити про повернення до 71,500−72,000 і далі до 73,400−74,000 і 76,000. Підтримка розташована на 65,500−65,600, далі — 63,000−64,000 і 59,785−60,000. Поки ціна залишається нижче 70,000, зберігається нейтральний сценарій з ризиком зниження.

Нафта Brent

Brent закрила тиждень на рівні 106.50 доларів за барель. Ринок не зміг закріпитися вище зони 109.00−110.00, що вказує на збереження діапазонної динаміки. Її пробій відкриє шлях до 114.00 і далі до 119.00. Підтримка знаходиться на 100.00, далі — 97.00−98.00 і 92.80. Поки ціна утримується вище 100.00, зберігаються шанси на стабілізацію. Однак, на думку фахівців XFINE, висока волатильність і геополітична премія залишаються ключовими факторами. Підтримку цінам надає збереження напруженості на Близькому Сході, включаючи ризики, пов’язані з Ормузькою протокою, через яку проходить значна частина світових поставок нафти.

Золото (XAU/USD)

Золото нарешті змогло подолати сильний опір 4,600−4,650 і завершило тиждень на рівні 4,675 доларів за унцію. Наступна перешкода 4,750−4,800, після чого відкриється шлях до 4,850 і далі до 5,000. Найближча підтримка 4,525−4,550, далі 4,440−4,450, 4,200−4,250 і 4,100. Поки ціна закріплюється вище 4,650, тиск на золото знижується, однак стійкого висхідного імпульсу поки не сформовано.

Ключові події та базові сценарії тижня

Наступного тижня в понеділок у Європі великодній вихідний, у Китаї також неробочий день — Фестиваль Цінмін. Далі увага ринку буде зосереджена на інфляційних і виробничих даних. 07 квітня — індекс ділової активності у сфері послуг (PMI) в Єврозоні. 08 квітня — протокол засідання ФРС. 09 квітня — первинні заявки на допомогу з безробіття у США. 10 квітня — індекс споживчих цін (CPI) у Німеччині та у США.

Базові сценарії, на думку аналітиків XFINE, виглядають наступним чином: EUR/USD — нейтральний поблизу 1.1510−1.1530 з ризиком зниження. BTC/USD — нейтральний нижче 70,000 в умовах бокової динаміки. Brent — нейтрально-волатильний вище 100.00 з потенціалом зростання на тлі геополітики. XAU/USD — нейтрально-висхідний за умови утримання вище 4,650.

Аналітичний відділ XFINE