Форекс і крипто прогноз на 06 — 10 квітня 2026 року

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 квітня 2026, 16:46

Форекс і крипто прогноз на 06 — 10 квітня 2026 року

Минулий тиждень пройшов під впливом даних щодо ринку праці США та посилення геополітичної напруженості. Звіт Nonfarm Payrolls 03 квітня показав стійкість зайнятості у США, однак зростання заробітних плат і збереження інфляційного тиску не дали ринку чіткого сигналу на пом’якшення політики ФРС. У результаті очікування тривалого періоду високих ставок збереглися. Однак, як зазначають у XFINE, долар не отримав стійкої підтримки на тлі підвищеного попиту на захисні активи та сировинні інструменти. Волатильність на ринках залишалася високою, особливо в нафті та золоті.

Минулий тиждень пройшов під впливом даних щодо ринку праці США та посилення геополітичної напруженості.

EUR/USD

Пара EUR/USD завершила тиждень поблизу 1.1515, знову повернувшись від локальних максимумів у район 1.1510−1.1530. Таким чином, ринок із середини березня рухається в боковому каналі вздовж ключової зони підтримки/опору. Її пробій відкриє шлях до 1.1450 і далі до 1.1390−1.1415. У разі повернення вище зони 1.1600−1.1620 наступними цілями стануть 1.1700 і 1.1765−1.1830. Поки ціна утримується поблизу 1.1510−1.1530, базовий сценарій залишається нейтральним з ризиком зниження.

Біткоїн (BTC/USD)

Біткоїн завершив тиждень на позначці 66,826. Після невдалої спроби закріпитися вище 70,000 ринок знову перейшов до зниження, що підтверджує збереження тиску з боку продавців. При цьому з початку лютого BTC/USD рухається в боковому діапазоні без вираженого тренду. Найближчий опір знаходиться на 68,800−70,000. Лише закріплення вище цієї зони дозволить говорити про повернення до 71,500−72,000 і далі до 73,400−74,000 і 76,000. Підтримка розташована на 65,500−65,600, далі — 63,000−64,000 і 59,785−60,000. Поки ціна залишається нижче 70,000, зберігається нейтральний сценарій з ризиком зниження.

Нафта Brent

Brent закрила тиждень на рівні 106.50 доларів за барель. Ринок не зміг закріпитися вище зони 109.00−110.00, що вказує на збереження діапазонної динаміки. Її пробій відкриє шлях до 114.00 і далі до 119.00. Підтримка знаходиться на 100.00, далі — 97.00−98.00 і 92.80. Поки ціна утримується вище 100.00, зберігаються шанси на стабілізацію. Однак, на думку фахівців XFINE, висока волатильність і геополітична премія залишаються ключовими факторами. Підтримку цінам надає збереження напруженості на Близькому Сході, включаючи ризики, пов’язані з Ормузькою протокою, через яку проходить значна частина світових поставок нафти.

Золото (XAU/USD)

Золото нарешті змогло подолати сильний опір 4,600−4,650 і завершило тиждень на рівні 4,675 доларів за унцію. Наступна перешкода 4,750−4,800, після чого відкриється шлях до 4,850 і далі до 5,000. Найближча підтримка 4,525−4,550, далі 4,440−4,450, 4,200−4,250 і 4,100. Поки ціна закріплюється вище 4,650, тиск на золото знижується, однак стійкого висхідного імпульсу поки не сформовано.

Ключові події та базові сценарії тижня

Наступного тижня в понеділок у Європі великодній вихідний, у Китаї також неробочий день — Фестиваль Цінмін. Далі увага ринку буде зосереджена на інфляційних і виробничих даних. 07 квітня — індекс ділової активності у сфері послуг (PMI) в Єврозоні. 08 квітня — протокол засідання ФРС. 09 квітня — первинні заявки на допомогу з безробіття у США. 10 квітня — індекс споживчих цін (CPI) у Німеччині та у США.

Базові сценарії, на думку аналітиків XFINE, виглядають наступним чином: EUR/USD — нейтральний поблизу 1.1510−1.1530 з ризиком зниження. BTC/USD — нейтральний нижче 70,000 в умовах бокової динаміки. Brent — нейтрально-волатильний вище 100.00 з потенціалом зростання на тлі геополітики. XAU/USD — нейтрально-висхідний за умови утримання вище 4,650.

Аналітичний відділ XFINE

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає koba14 и 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами