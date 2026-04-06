Національний банк України встановив на 7 квітня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 43,5831 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 7 копійок.
6 квітня 2026, 16:27
НБУ встановив нові курси валют на вівторок
Курс долара
На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 43,58 грн. Це на 7 копійок менше, ніж у понеділок.
Курс євро
У той же час курс євро на вівторок було встановлено на позначці 50,32 грн, що на 1 копійку більше, ніж у понеділок.
Джерело: Мінфін
