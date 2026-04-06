Прорахунок Трампа: чому Іран перемагає США

Десятиліттями Вашингтон покладався на модель «асиметричних витрат», починаючи війни з переконанням, що противник зазнає значно більших втрат, а самі США залишаться у безпеці. Проте Іран, завдяки стратегії «передової оборони» та використанню недорогих, але руйнівних систем озброєнь, змусив Сполучені Штати та їхніх союзників платити непомірну ціну, змінивши правила сучасного конфлікту. Про це пише професор Центру політичних досліджень у Нью-Делі Брахма Челлані.

Ілюзія невразливості

Модель «асиметричних витрат» — коли війна, розпочата США, зрештою обходиться іншій стороні значно дорожче — виявилася життєво важливою для підтримки ілюзії американської невразливості та обмеження внутрішнього політичного спротиву військовим авантюрам США. Тепер Іран її зламав.

У своєму зверненні до американського народу 1 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що війна США проти Ірану є успішною, пообіцявши «завершити розпочате… дуже швидко». Ця заява вочевидь суперечила фактам. Трамп і далі вдає, що Іран — це лише черговий невеликий супротивник США, який може лише терпіти покарання, огризатися й, зрештою, зламатися під тривалим військовим та економічним тиском. Насправді ж Іран перевернув з ніг на голову модель, на яку довго спирався американський інтервенціонізм.

Десятиліттями Сполучені Штати плекали віру в те, що можуть вести війни за кордоном, не наражаючи себе на ризик серйозної відплати. Це стало можливим завдяки ретельному відбору цілей — таких як Гренада, Панама, Ірак, Лівія і навіть Венесуела, — які не мали потенціалу завдати значних збитків за межами своїх кордонів, наприклад, шляхом тривалих або суттєвих ударів по американських активах чи союзниках. Навіть коли партизанські рухи виснажували американські війська, як у В'єтнамі чи Афганістані, конфлікти залишалися географічно локалізованими.

«Передова оборона»

Доктрина безпеки Ірану побудована на «передовій обороні», яка використовує асиметричні військові можливості — включно з балістичними та крилатими ракетами, безпілотниками, а також мережею партнерів і проксі-сил — для власного захисту та проєкції сили за межі своїх кордонів. Коли США та Ізраїль завдали удару, Іран зміг скористатися цією стратегічною глибиною, щоб негайно відповісти ударами по цілях у всьому регіоні, зокрема по союзниках США, військових базах і передових розгорнутих силах.

Погрожуючи інфраструктурі, авіабазам та економічним «вузьким місцям», таким як Ормузька та Баб-ель-Мандебська протоки в Перській затоці, Іран фактично змушує американських партнерів ділити витрати на конфлікт. Оскільки країни Перської затоки, які тривалий час розміщували у себе бази США в обмін на місце під хваленою американською парасолькою безпеки, беруть на себе основний удар іранської відповіді, стратегічне тертя всередині американської коаліції зростає. Завдяки Ірану союзники, які колись дозволяли США проєктувати силу на Близькому Сході, тепер мають вагомий стимул її стримувати.

США мали б це передбачити. Після вбивства американцями іранського генерал-майора Касема Сулеймані у 2020 році Іран відповів не діями проксі чи ескалацією із запереченням причетності, а прямим ударом балістичними ракетами по американському військовому об'єкту — авіабазі Аль-Асад в Іраку. Це мало б розвіяти будь-які сумніви щодо того, що Іран може завдати удару у відповідь по американських військах з високою точністю і без страху перед негайним покаранням. Відтоді Іран лише вдосконалював свою стратегію розподіленої відплати.

Вразливість переваги США

Адміністрація Трампа не змогла передбачити цю абсолютно закономірну реакцію частково через ще одну давню ілюзію американських військових планувальників і політиків: нібито вищі військові витрати автоматично забезпечують перевагу на полі бою. Америка могла завдати своїм «ворогам» удару такої нищівної сили, що вони не мали б іншого вибору, окрім як майже негайно пристати на її вимоги. Проте, від війни у В'єтнамі до 20-річної війни в Афганістані, США натомість опинялися втягнутими у дорогі війни на виснаження, які вони не могли ані рішуче виграти, ані політично підтримувати, що призводило до принизливого виведення військ.

Менше з тим, ілюзія зберігалася. Зважаючи на те, що оборонний бюджет Ірану становить лише малу частку від американського, адміністрація Трампа, очевидно, припускала, що ця країна просто не зможе чинити серйозного опору. Чого вона не врахувала, так це того, що Ірану не потрібен паритет; йому потрібен зрив планів ворога. Його арсенал недорогих, але високоефективних систем створений не для конвенційної перемоги, а для стратегічного стримування. Рої відносно дешевих безпілотників або ракет можуть перевантажити навіть найсучасніші системи протиповітряної оборони, і Ізраїль переконується у цьому на власному досвіді.

Завдяки цій стратегії Іран перетворив головну силу Америки — її глобальну військову присутність — на джерело вразливості. Він також оголив фундаментальну слабкість американського способу ведення війни: залежність від високоцінних, дорогих активів, які можуть бути виснажені постійним асиметричним тиском. Дисбаланс має як тактичний, так і економічний характер. Тепер США змушені витрачати величезні кошти на захист своїх активів і союзників від зброї, створення та запуск якої коштує дуже дешево.

Кінець епохи безкарних війн

США розпочали війну з Іраном за схемою, відточеною на слабших, більш ізольованих супротивниках. Вони припускали, що військова сила в поєднанні з економічним тиском забезпечить покору. Натомість вони зіткнулися з державою, яка роками готувалася саме до такого сценарію конфронтації і здатна витримувати удари, неухильно підвищуючи ціну ескалації для супротивника. Проте Трамп продовжує розраховувати на швидку капітуляцію.

Стратегічний прорахунок адміністрації Трампа виходить за межі недооцінки можливостей Ірану завдати удару у відповідь. Він відображає фундаментальне нерозуміння природи сучасного конфлікту. У світі економічної взаємозалежності, географічно розпорошених військових потужностей і недорогих систем озброєнь, країна, яка здається слабкою у традиційному розумінні, може завдати серйозної шкоди. Сигнал зрозумілий: епоха відносно «безкоштовних» війн для США добігла кінця.

США все ще можуть застосувати нищівну силу і завдати величезних руйнувань. Але вони більше не можуть контролювати наслідки або стримувати побічну шкоду. Те, що продемонстрував Іран — це не просто стійкість, а здатність слабшої держави неухильно зводити нанівець переваги наддержави. Наддержава, яка колись почувалася невразливою, тепер мусить рахуватися з противниками, здатними спустошити її скарбницю, знекровити її союзників і перекреслити її стратегічні розрахунки.

Майбутнє Близького Сходу — і американської могутності — залежить від того, чи засвоять США уроки свого прорахунку в Ірані. Якщо їм це не вдасться, вони й далі втягуватимуться у війни, які не зможуть ні впевнено виграти, ні дешево підтримувати, ні стратегічно виправдати.