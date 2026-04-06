Венеція знову вводить плату за вхід для туристів

Із квітня 2026 року у Венеції знову почне діяти плата за вхід для частини туристів. Про це повідомляє Euronews Travel.

Хто платитме збір

У 2026 році туристичний збір стягуватимуть із гостей, які приїжджають до Венеції на один день без ночівлі. Плата діятиме у п’ятницю, суботу, неділю, а також у деякі святкові дні, зокрема на Великдень, протягом чотирьох місяців — із квітня по липень.

Платний вхід діятиме лише у години найбільшого туристичного навантаження — з 8:30 до 16:00. Поза цими годинами вхід до міста залишатиметься безкоштовним.

У квітні збір діятиме 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29 і 30 числа.

У травні платними будуть 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 і 31 травня.

У червні сплачувати доведеться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 і 28 числа.

У липні платний вхід передбачений 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 і 26 липня.

Таким чином, у 2026 році система охоплює 60 днів, коли до Венеції не вдасться просто приїхати спонтанно без попередньої реєстрації.

Яка вартість збору

Базовий розмір збору становить 5 євро. Водночас для тих, хто бронює візит менш ніж за чотири дні до поїздки, діятиме підвищений тариф — 10 євро.

Для цього туристам потрібно заздалегідь зареєструвати день відвідування на спеціальній платформі. Після оформлення система надає QR-код, який потрібно буде пред’явити на контрольно-пропускних пунктах у місті.