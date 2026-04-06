Члени ОПЕК+ знову збільшили квоти на видобуток нафти

Члени Організації країн-експортерів нафти та їхні партнери в межах формату ОПЕК+ вдруге поспіль ухвалили рішення про збільшення квот на видобуток нафти. Про це повідомляє DW.

Рішення ОПЕК+

Як зазначається, 5 квітня члени ОПЕК+ домовилися про збільшення видобутку нафти з травня на 206 тисяч барелів на добу.

Аналогічне підвищення — також на 206 тисяч барелів — група раніше вже анонсувала на квітень.

«Водночас в ОПЕК+ застерегли, що через пошкодження енергетичної інфраструктури у регіоні Перської затоки на світовому ринку нафти й надалі можливі значні цінові коливання», — йдеться в повідомленні.

У заяві організації наголошується на критичній важливості «безпеки міжнародних морських шляхів для безперебійного постачання енергоресурсів». При цьому в ОПЕК+ не виключають, що глобальні постачання нафти можуть залишатися обмеженими ще тривалий час.