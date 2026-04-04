Кеті Вуд назвала падіння біткоїна на 50% «перемогою»

На тлі масштабної корекції криптовалютного ринку очільниця інвестиційної компанії ARK Invest Кеті Вуд намагається змістити фокус уваги інвесторів, називаючи знецінення біткоїна вдвічі від його історичного максимуму позитивним сигналом. Про це інвесторка розповіла в етері каналу CNBC.

Як подати обвал за стабільність

Риторика очільниці ARK Invest будується на порівнянні поточних збитків із ще гіршими історичними прецедентами. За словами Кеті Вуд, обвал вартості головної криптовалюти на 50% у межах поточного ринкового циклу можна вважати «справжньою перемогою». Вона аргументує це тим, що під час попередніх ведмежих фаз інвесторам доводилося терпіти значно глибші просадки, коли корекція сягала 85−95%.

Згідно з даними платформи TradingView, після досягнення історичного максимуму (ATH) на рівні близько 125 000 доларів, актив дійсно втратив половину своєї вартості, протестувавши зону в 62 500 доларів на початку лютого 2026 року. Вуд наполягає, що саме таке зниження рівня волатильності демонструє поточну стійкість активу.

Інституціоналізація та ілюзія безпеки

Аналітичні дані частково підтверджують слова очільниці ARK Invest щодо зміни амплітуди коливань. Аналітика від Glassnode свідчить, що глибина поточної корекції становить близько 52% і є далекою від екстремумів минулих циклів, коли біткоїн втрачав понад 80% вартості.

На думку Вуд, біткоїн подолав ту межу, коли його можна було ігнорувати або вважати виключно експериментом, перетворившись на повноцінну частину глобальної фінансової системи. Вона стверджує, що в основі сьогоднішньої відносної стабільності активу лежить запуск профільних ETF (біржових фондів) та прийняття криптовалюти великими контрагентами. З огляду на це, Вуд радить криптовалютним трейдерам змінити своє ставлення до волатильності та переосмислити саме поняття «поганого дня» на ринку.