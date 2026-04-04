Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
4 квітня 2026, 13:31

Дії НБУ на валютному ринку зводяться виключно до гасіння попиту

Нацбанк продовжує агресивно витрачати міжнародні резерви для утримання курсу гривні, встановивши новий рекорд продажів за останні 15 місяців. У березні 2026 року обсяг валютних інтервенцій сягнув $4,767 млрд, а загальна сума проданої валюти з початку року наблизилася до $12 мільярдів. Про це свідчить статистика НБУ.

Тотальний розпродаж

За минулий тиждень НБУ продав $888 млн в еквіваленті, не викупивши з ринку жодного цента. Загалом від початку 2026 року продаж валюти з резервів склав майже $12 млрд, а купівля дорівнює нулю.

Березневий показник (понад $4,7 млрд) став найвищим із грудня 2024 року — тоді було зафіксовано абсолютний історичний максимум на рівні $5,2 млрд. Така жорстка одностороння інтервенція яскраво свідчить про те, що ринок не здатен генерувати достатню кількість валютної виручки для самостійного балансування.

Аномальний дефіцит на міжбанку та в обмінниках

Середньодобовий чистий попит на валюту протягом березня злетів на 44,8% порівняно з лютневими показниками. Цей індикатор досяг історичного максимуму — майже $135 млн на день. Загальний дефіцит операцій на міжбанку за підсумками місяця склав $2,97 млрд, що є піковим значенням за останній квартал.

Дефіцит також оновив тримісячний максимум і сягнув $0,96 млрд.

Населення та дрібний бізнес продовжують активно переводити гривню в іноземну валюту.

Що спровокувало валютний голод

  • Зовнішній енергетичний шок: війна в Ірані спровокувала різкі перебої у постачанні нафти на світові ринки. Зліт глобальних котирувань на енергоносії автоматично здорожчав критичний український імпорт, вимагаючи значно більше валюти для закупівлі тих самих обсягів пального.
  • Інфляційні очікування та імпорт: бізнес та споживачі, очікуючи подальшого зростання цін, намагаються заздалегідь закупити імпортні товари, тим самим мультиплікуючи попит на валюту вже сьогодні.

Рекордні резерви як єдиний запобіжник

Попри шалені темпи «спалювання» валюти, Національний банк поки що має запас міцності для продовження такої політики. Завдяки масованим вливанням міжнародної фінансової допомоги, на початку 2026 року міжнародні резерви України оновили історичний максимум, перевищивши $57 млрд, і навіть після весняних рекордних продажів залишаються на високому рівні (близько $54−55 млрд). Ця фінансова подушка, сформована західними кредитами та грантами, дозволяє Нацбанку безперешкодно гасити курсові паніки. Проте це також означає, що курсова стабільність гривні є штучною і стовідсотково залежить від ритмічності надходжень від міжнародних партнерів, оскільки власна економіка наразі генерує виключно валютний дефіцит.

Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментарі - 7

Коментарі - 7

TAN72
4 квітня 2026, 15:06
Надо прикупить пока курс падает 😂
Skeptik777
4 квітня 2026, 18:40
Автор просто геній… якщо НБУ не продаватиме валюту, то чим закриватимуть бюджет? Я думав то лиш плєбс вважає, що НБУ «палить» ЗВР. Але ні… чи все-таки то правда?
Kanarej
5 квітня 2026, 1:28
Якщо ЗВР зменшились — то НБУ їх «палить» чи ні?
Criptor82
5 квітня 2026, 9:28
#
Skeptik777. Автор вірно виклав інформацію. А ви краще поясність нам «плєбсу», який зв’язок між потребами бюджету і фінансовими операціями НБУ та банків (в інтересах бізнесу та фізосіб) на валютній біржі. Ви ж напевно патріцій, вам це «як два пальця».
сергей нестеренко
5 квітня 2026, 15:34
#
У нас госбюджет сверстан с дефицитом 50% или порядка 2 трлл. грн или 50 млрд. вот НБУ и продает валюту полученную от Запада и загоняет выручку в бюджет, чтобы финансировать армию и все остальное🤑 Так что комментатор выше прав на все 100🤣 Посмотрите сколько НБУ продал за прошлый год и поймёте связь между операциями НБУ и закрыванием дефицита бюджета😜
5 квітня 2026, 16:42
#
Ви спеціально зареєструвались щоб дати відповідь на мій коментар? Геніально. Причому невперше у випадку із skeptik, не здивуюсь якщо ви знайомі.
НБУ отримує валюту від заходу? Вперше чую. Уряд отримує фіндопомогу та кредити від партнерів, про це відомо, а розпоряджається валютою Мінфін.
Дайте відповідь на просте питання, що заважає уряду конвертувати валюту в гривню напряму в НБУ?
П. С. Ми щось кумедне обговорюємо, чи у вас це дія таблеток?
5 квітня 2026, 21:11
#
Тогда встречный вопрос: НБУ продал за прошлый год 36 млрд. долл, где он ее взял, и так примерно все 4 года войны и при этом золотовалютные резервы периодически приростают при том что НБУ не покупает на межбанке. Так конвертация именно так идёт напрямую с Минфином. Вот от туда у НБУ и появляется валюта. П. С. Мудило не быкуй, будешь дальше про таблетки и прочее, пошлю на  *** 🤣
