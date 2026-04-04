Дії НБУ на валютному ринку зводяться виключно до гасіння попиту

Нацбанк продовжує агресивно витрачати міжнародні резерви для утримання курсу гривні , встановивши новий рекорд продажів за останні 15 місяців. У березні 2026 року обсяг валютних інтервенцій сягнув $4,767 млрд, а загальна сума проданої валюти з початку року наблизилася до $12 мільярдів. Про це свідчить статистика НБУ .

Тотальний розпродаж

За минулий тиждень НБУ продав $888 млн в еквіваленті, не викупивши з ринку жодного цента. Загалом від початку 2026 року продаж валюти з резервів склав майже $12 млрд, а купівля дорівнює нулю.

Березневий показник (понад $4,7 млрд) став найвищим із грудня 2024 року — тоді було зафіксовано абсолютний історичний максимум на рівні $5,2 млрд. Така жорстка одностороння інтервенція яскраво свідчить про те, що ринок не здатен генерувати достатню кількість валютної виручки для самостійного балансування.

Аномальний дефіцит на міжбанку та в обмінниках

Середньодобовий чистий попит на валюту протягом березня злетів на 44,8% порівняно з лютневими показниками. Цей індикатор досяг історичного максимуму — майже $135 млн на день. Загальний дефіцит операцій на міжбанку за підсумками місяця склав $2,97 млрд, що є піковим значенням за останній квартал.

Дефіцит також оновив тримісячний максимум і сягнув $0,96 млрд.

Населення та дрібний бізнес продовжують активно переводити гривню в іноземну валюту.

Що спровокувало валютний голод

Зовнішній енергетичний шок: війна в Ірані спровокувала різкі перебої у постачанні нафти на світові ринки. Зліт глобальних котирувань на енергоносії автоматично здорожчав критичний український імпорт, вимагаючи значно більше валюти для закупівлі тих самих обсягів пального.

Інфляційні очікування та імпорт: бізнес та споживачі, очікуючи подальшого зростання цін, намагаються заздалегідь закупити імпортні товари, тим самим мультиплікуючи попит на валюту вже сьогодні.

Рекордні резерви як єдиний запобіжник

Попри шалені темпи «спалювання» валюти, Національний банк поки що має запас міцності для продовження такої політики. Завдяки масованим вливанням міжнародної фінансової допомоги, на початку 2026 року міжнародні резерви України оновили історичний максимум, перевищивши $57 млрд, і навіть після весняних рекордних продажів залишаються на високому рівні (близько $54−55 млрд). Ця фінансова подушка, сформована західними кредитами та грантами, дозволяє Нацбанку безперешкодно гасити курсові паніки. Проте це також означає, що курсова стабільність гривні є штучною і стовідсотково залежить від ритмічності надходжень від міжнародних партнерів, оскільки власна економіка наразі генерує виключно валютний дефіцит.