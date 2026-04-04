Попит на житло зміщується ближче до центру: де найдешевші квартири

Український ринок оренди житла зафіксував нетиповий перерозподіл інтересу з боку шукачів. Попит почав різко зростати у центральних та навіть наближених до лінії фронту регіонах, тоді як традиційно популярні західні напрямки демонструють ознаки стагнації. Про це повідомляє маркетплейс нерухомості DIM .RIA.

Міграція попиту та парадокси пропозиції

Статистика початку весни підсвічує зміну пріоритетів серед українських орендарів. Замість глибокого тилу шукачі масово звертають увагу на області з високими безпековими ризиками. Зафіксовано такий приріст інтересу до найму житла:

Сумська область — зростання на 36%;

Черкаська область — на 34%;

Чернігівська та Херсонська області — по 32%;

Полтавська область — на 31%.

Натомість регіони, які протягом тривалого часу вважалися «тихами гаванями», втрачають популярність. Наприклад, у Закарпатській області попит на оренду знизився на 7%, а в прифронтовій Запорізькій — на 5%.

Паралельно ринок демонструє суттєві дисбаланси в кількості самих оголошень від власників (пропозиції). Найактивніше кількість вільних квартир збільшувалася на Чернігівщині (+32%), Кіровоградщині (+23%), Черкащині (+21%) та Чернівеччині (+19%). З іншого боку, Житомирщина втратила 11% пропозицій, а в Запорізькій області стався справжній обвал — кількість доступних для оренди квартир скоротилася одразу на 28%.

Дефіцит метрів: 18 претендентів на одну квартиру

Скорочення пропозиції у поєднанні з наявним попитом створило жорсткий дефіцит на локальних ринках. Найбільший розрив між кількістю доступних квадратних метрів та охочими їх винайняти утворився саме в Запорізькій області. Там на одне оголошення про здачу квартири нині припадає в середньому 18 потенційних орендарів.

Для порівняння, на столичному ринку ситуація значно спокійніша та конкурентніша для орендодавців — у Києві на одне вільне житло претендують лише 3 особи.

Ціновий паритет: Київ наздоганяє Ужгород

Щодо вартості найму, то Київ припинив бути одноосібним лідером рейтингу найдорожчих міст України. За підсумками березня 2026 року столиця розділила першу сходинку із Закарпатською областю — в обох регіонах середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 22 тисячі гривень на місяць.

Найдешевшим варіантом для проживання стабільно залишається Харківська область, де середній цінник за однокімнатну квартиру тримається на рівні 5,5 тисяч гривень на місяць.

Що стосується самого Києва, то цінова вилка між районами залишається традиційно широкою:

Печерський район утримує статус найдорожчого — 22,5 тис. грн за однокімнатну квартиру;

Деснянський район залишається найдоступнішим — 10 тис. грн за аналогічне житло.

Чому прифронтове Запоріжжя б'є рекорди конкуренції

Аналіз актуальних даних ринку нерухомості станом на весну 2026 року пояснює, чому саме Запорізька область зіткнулася з такою безпрецедентною конкуренцією. З одного боку, регіон є абсолютним лідером за дешевизною житла на вторинному ринку — придбати однокімнатну квартиру там можна в середньому за $15,5 тисяч. Проте люди не поспішають інвестувати у власні квадратні метри через близькість бойових дій та невизначеність. Натомість формується величезний прошарок внутрішньо переміщених осіб із небезпечніших громад області, які переїжджають до самого Запоріжжя та потребують виключно найманого житла. Власники ж нерухомості масово знімають свої об'єкти з платформ оренди через ризики пошкодження майна, відсутність гарантій або просто закривають квартири до кращих часів, створюючи штучний, але вкрай жорсткий дефіцит пропозиції (-28%).