Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
4 квітня 2026, 9:04

Гуртові ціни на дизель в Європі б'ють рекорди 70-х років

Європейські котирування на дизельне пальне, від яких критично залежить вартість імпорту в Україну, злетіли до безпрецедентних з 70-х років максимумів, подвоївшись лише за один місяць. Про це повідомляє директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

Ціновий шок на європейських біржах

Ситуація на європейських гуртових ринках енергоносіїв демонструє ознаки серйозної нестабільності. За підсумками останніх торгів, лондонська біржа ICE зафіксувала вартість газойлю (напівфабрикату, з якого виготовляють дизельне пальне) на позначці 1521 долар за тонну. Стрибок лише за одну добу склав 155 доларів.

Водночас на півдні Європи котирування дизпального на умовах поставки CIF (коли продавець оплачує страхування та фрахт судна до порту призначення) сягнули 1617 доларів за тонну. За березень ці показники зросли більш ніж удвічі. Аналітики констатують, що таких цінових аномалій ринок не бачив десятиліттями, обережно порівнюючи поточну ситуацію з нафтовою кризою 1970-х років.

Собівартість для України та складові ціни

Стрімке подорожчання сировини в Європі має прямі наслідки для імпортозалежної економіки. За розрахунками експертів, якщо брати за основу поточні котирування біржі ICE, базова закупівельна вартість дизеля на українському кордоні складатиме 95 гривень за літр.

До цієї оптової ціни неминуче додаються внутрішні операційні видатки:

  • 2 грн/л — витрати на логістику та транспортування територією України;
  • 3 грн/л — накладні витрати автозаправних станцій (фонд оплати праці персоналу, електроенергія тощо).

Попри ці математичні реалії, миттєвого стрибка роздрібних цін до психологічної позначки у 100 гривень за літр найближчим часом не очікується. Однак глобальна тенденція до здорожчання є очевидною і безальтернативною.

Глобальний дефіцит на тлі вітчизняних запасів

Світовий ринок нафтопродуктів наразі стикається з гострою нестачею ресурсу. В азійському регіоні фіксується жорсткий дефіцит, який супроводжується масовими чергами на АЗС. У Європі ситуація дещо краща, проте перебої з постачанням уже стали реальністю — на окремих заправних станціях дизель фізично відсутній.

На цьому тлі заяви про стабільність на українському ринку виглядають контрастно. Згідно з наявними даними, фізичного дефіциту всередині країни поки що не передбачається. Протягом березня імпортери завезли 577 тисяч тонн пального. Цей показник є рекордним з 2021 року і дозволив сформувати перехідні залишки на квітень.

Крім того, зазначається, що всі роздрібні мережі вже забезпечили себе контрактами на поточний місяць. Запаси бензину в державі також перебувають на достатньому рівні. Ситуацію тимчасово балансує і зниження реальних обсягів продажу пального кінцевим споживачам. Пальне на ринку буде, проте питання його кінцевої вартості залишається повністю відкритим.

Чому лихоманить світовий ринок дизеля

Історично такі різкі цінові стрибки на нафтопродукти пов'язані з глобальними логістичними збоями та структурними проблемами нафтопереробки. Європейський ринок є хронічно дефіцитним щодо дизельного пального і критично залежить від стабільного морського імпорту. Будь-які порушення у ланцюгах постачання — від проблем із судноплавством у ключових протоках до санкційних обмежень на сировину з окремих країн — миттєво викликають паніку серед трейдерів. Коли альтернативні поставки з Азії чи Близького Сходу затримуються, європейські трейдери змушені агресивно скуповувати доступні обсяги на спотовому ринку, переплачуючи за ресурс. Для імпортозалежних країн це означає автоматичний «імпорт» світової інфляції на внутрішній ринок, незалежно від заспокійливих заяв локальних компаній про наявність законтрактованих обсягів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Я Саня
4 квітня 2026, 11:51
#
Щось не чути тут двзників, куди пропали? Коли за електрички там якісь проблемки то холівари такі заводять аж сторінки тріщать, а коли з бензою проблеми то щось тихенько.

Давно пора на електрику переходити, вистачає кормити дармоїдів
+
0
Skeptik777
4 квітня 2026, 18:42
#
Точно ціни зросли вдвічі? Чи то кривий ШІ-переклад?
+
0
Я Саня
4 квітня 2026, 18:45
#
Було 58 стало 100, ну не в 2 рази але біля того
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами