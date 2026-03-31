Долар подешевшав на 10 копійок на українському міжбанку у вівторок, 31 березня, а євро навпаки подорожчало. Про це свідчать дані торгів.
31 березня 2026, 17:30
Курс валют: банки, обмінники, міжбанк
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 31 березня
|
Закриття 31 березня
|
Зміни
|
43,85/43,88
|
43,75/43,78
|
10/10
|
50,32/50,34
|
50,45/50,47
|
13/13
Офіційний курс: долар — 43,80 грн, євро — 50,31 грн.
Середній курс у банках: 43,60−44,10 грн/долар, 50,10−50,76 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,75−43,85, євро — 50,50−50,75 грн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі