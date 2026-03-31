31 березня 2026, 17:51

З 1957 року у світі закрили 250 атомних станцій: чому деякі «повертають до життя» зараз

Зростання енергетичних апетитів для забезпечення роботи штучного інтелекту та важкої промисловості змушує технологічних гігантів переглядати ставлення до ядерної енергетики. Це відбувається попри те, що з 1957 року у світі було зупинено понад сотню тисяч мегаватів таких потужностей через катастрофи та екологічні ризики. Лідерами зі згортання небезпечної генерації стали Японія, Німеччина та Сполучені Штати, тоді як Китай не закрив жодного об'єкта. Про це повідомляє Visual Capitalist.

Глобальний демонтаж

Згідно з даними Global Energy Monitor, у період з 1957 до 2025 року у світі було закрито 250 атомних електростанцій, що призвело до виведення з експлуатації 136 823 мегаватів (МВт) потужностей. До цієї статистики входять як об'єкти, що повністю відпрацювали свій життєвий цикл, так і ті, що були достроково законсервовані.

Довгий час ставлення до цього джерела енергії залишалося вкрай суперечливим через проблему утилізації радіоактивних відходів, ризики масштабних катастроф та прямі асоціації з ядерною зброєю.

Проте сьогодні політики та очільники технологічних корпорацій намагаються подати атомну генерацію як «безмежне низьковуглецеве джерело енергії». Реальною причиною такого різкого розвороту є банальна нестача стабільного живлення для тотальної електрифікації, нарощування обсягів внутрішнього виробництва та безперебійної роботи серверів для штучного інтелекту.

Лідери відмови

Абсолютним лідером за обсягами втрачених мегаватів є Японія, яка ліквідувала 35 284 МВт на 44 об'єктах. Після руйнівної аварії на АЕС «Фукусіма» у 2011 році країна призупинила роботу більшості своїх реакторів, і лише частину з них згодом дозволили повернути в експлуатацію.

Німеччина, де ядерна енергія на своєму піку забезпечувала 29,5% від усього електропостачання, прийняла радикальне рішення про повну відмову від атома на тлі фукусімської трагедії. Країна закрила всі свої 36 реакторів загальною потужністю 27 862 МВт, відключивши останній блок від мережі минулого року.

Сполучені Штати посідають третє місце за обсягом ліквідованих мегаватів (23 311 МВт), але тримають абсолютну першість за кількістю закритих об'єктів — загалом зупинено 47 станцій.

Ситуація в Україні

Українська ядерна енергетика перебуває в центрі світової уваги через російське вторгнення, яке створило пряму загрозу стабільності Запорізької АЕС — найбільшої в Європі станції потужністю 6 000 МВт. росія захопила цей об'єкт у 2022 році і досі утримує над ним контроль.

У звіті Global Energy Monitor не вказано назв станцій, які закрили в Україні. Число 4, імовірно, з'явилося в інфографіці видання Visual Capitalist як кількість реакторів на Чорнобильській АЕС. Проте її нормальна робоча потужність становила 1 000 МВт, тоді як в інфографіці зазначено 3 800 МВт. Тут, імовірно, враховано неробочі потужності інших атомних станцій.

Інші країни

В інших країнах світу обсяги ліквідованих потужностей розподілилися наступним чином: Велика Британія зупинила 36 об'єктів (9 163 МВт), Франція — 15 (6 087 МВт), росія — 16 (5 879 МВт), Тайвань — 6 (5 144 МВт), Швеція — 7 (4 268 МВт), Литва — 2 (2 600 МВт), Канада — 6 (2 268 МВт), Бельгія — 3 (2 123 МВт), Болгарія — 4 (1 760 МВт), Італія — 4 (1 472 МВт), Південна Корея — 2 (1 290 МВт), Іспанія — 3 (1 116 МВт), Словаччина — 3 (1 023 МВт), Індія — 4 (640 МВт) та Швейцарія — 2 (397 МВт).

По одній станції закрили: Філіппіни (621 МВт), Вірменія (408 МВт), Пакистан (100 МВт), Казахстан (90 МВт), Нідерланди (60 МВт), Аргентина (29 МВт), Пуерто-Рико (18 МВт) та Панама (10 МВт).

Китайська експансія

На тлі масових закриттів на Заході, Китай обрав цілком протилежну стратегію нарощування потужностей, прагнучи диверсифікувати енергоджерела. КНР не закрила жодного ядерного проєкту і впевнено рухається до амбітної мети — побудувати 150 гігаватів (150 000 МВт) ядерної генерації до 2035 року.

Воскресіння американських руїн

Водночас у США брак енергії змушує повертати до життя давно законсервовані потужності. Найбільш показовим прикладом є сумнозвісна станція Three Mile Island, відома тим, що у 1979 році там сталося часткове розплавлення активної зони. Зараз цей реактор знову готують до запуску, щоб напряму живити енергоємні дата-центри корпорації Microsoft.

Штучний інтелект

Реанімація першого енергоблоку скандальної АЕС Three Mile Island (нині перейменованої на Crane Clean Energy Center) яскраво ілюструє ціну, яку технологічні гіганти готові платити за домінування у сфері штучного інтелекту. У вересні 2024 року оператор станції Constellation Energy уклав 20-річну угоду з Microsoft. За оцінками фінансових аналітиків банку Jefferies, корпорація переплачуватиме за цю електроенергію колосальні кошти: близько 110−115 доларів за мегават-годину (для порівняння, енергія вітру та сонця в цьому ж регіоні коштує близько 60 доларів). Більше того, цей комерційний проєкт вартістю 1,6 мільярда доларів частково лягає на плечі американських платників податків: наприкінці 2025 року Міністерство енергетики США (DOE) схвалило федеральний кредит на 1 мільярд доларів для перезапуску реактора, який ще у 2019 році закрили саме через його фінансову нерентабельність.

Технологічні монополії настільки відчайдушно потребують цілодобової генерації для забезпечення роботи штучного інтелекту, що готові воскрешати найбільш проблемні ядерні об'єкти.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Новини по темі
Всі новини
