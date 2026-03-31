Фонд гарантування розпочав виплати юрособам РВС Банку: рекордні строки ліквідації

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб встановив історичний рекорд за швидкістю виведення банку з ринку. Лише за два місяці від старту ліквідаційної процедури АТ «РВС БАНК» відомство перейшло до задоволення вимог кредиторів 7-ї черги, до якої входять юридичні особи. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Деталі виплат та обсяги заборгованості

Наразі виконавча дирекція Фонду погодила виплати для 1 997 кредиторів на загальну суму понад 17,8 млн грн.

Загальна картина розрахунків із кредиторами РВС Банку виглядає так:

Загальна сума вимог усіх черг становить 283,2 млн грн.

Вже погашено понад 102,2 млн грн.

Зазначається, що швидкий перехід до виплат став можливим завдяки наявності якісних активів та зацікавленості іноземного інвестора. Попередній рекорд належав Комінвестбанку, де шлях до виплат майже всім чергам кредиторів зайняв менше року.

Успіх кейсу РВС Банку пояснюється використанням механізму, що відповідає стандартам ЄС та США (Purchase and Assumption).

Нагадаємо

У листопаді 2025 року НБУ визнав РВС Банк неплатоспроможним.

У грудні 2025 року створено «перехідний» банк (Юте Банк), якому передали активи та зобов'язання перед фізичними особами.

У січні 2026 року 100% акцій створеного банку було продано естонській банківській групі Iute Group AS.