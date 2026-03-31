Нацбанк визначив, якими будуть курси долара та євро у середу, 1 квітня. Як свідчать дані на сайті НБУ, гривня подешевшала до обох валют.
31 березня 2026, 15:34
НБУ встановив курси долара та євро на перший день квітня
Курс долара
На середу НБУ встановив такий курс долара: 43,92 грн. Це на 12 копійок більше, ніж у вівторок (43,80).
Історичний максимум долара: 44,16 (13.03.26).
Курс євро
Водночас курс євро на середу був встановлений на позначці — 50,45 грн, що на 14 копійок більше, ніж у вівторок (50,31).
Історичний максимум євро: 51,26 (18.02.26).
Курс злотого
Офіційний курс польського злотого на середу: 11,73 грн (у вівторок курс був 11,76 грн).
Приєднуйтесь до multi. Мобільний додаток, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
