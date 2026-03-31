НБУ встановив курси долара та євро на перший день квітня

Нацбанк визначив, якими будуть курси долара та євро у середу, 1 квітня. Як свідчать дані на сайті НБУ , гривня подешевшала до обох валют.

На середу НБУ встановив такий курс долара: 43,92 грн. Це на 12 копійок більше, ніж у вівторок (43,80).

Історичний максимум долара: 44,16 (13.03.​​​​​​26).

Водночас курс євро на середу був встановлений на позначці — 50,45 грн, що на 14 копійок більше, ніж у вівторок (50,31).

Історичний максимум євро: 51,26 (18.02.26)​​​.

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на середу: 11,73 грн (у вівторок курс був 11,76 грн).

Приєднуйтесь до multi. Мобільний додаток, який допомагає вигідно обмінювати валюту